スマホのパノラマモードを使って愛犬の写真を撮ろうとしたら…。可愛い勘違いが生んだ『衝撃の一枚』が話題になっているのです。

愛犬あるある？飼い主さんへの愛が生んだ微笑ましい光景は記事執筆時点で211万回を超えて表示されており、12万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬を『パノラマ撮影』しようとした結果→ずっとついてきてしまって…想定外すぎる『衝撃の一枚』】

犬を『パノラマ撮影』しようとした結果…

Xアカウント『@menglish222』に投稿されたのは、パノラマ撮影されたパグの「めーさん」。

この日、飼い主さんは『パノラマ機能』を利用してお花や緑が映える美しい景色とめーさんの姿を一緒に撮影しようとしたのだといいます。

ついてきてしまって…『衝撃の一枚』に反響

パノラマ機能とは、視界に写りきらない広い範囲を横長の写真一枚に収めて撮影する機能。そのため、撮影しながら少しばかりカメラ視点の移動が必要になるのですが…。

パノラマ撮影の意味が分からないめーさんは、飼い主さんの動きにあわせてどこまでもついてきてしまうため、思いがけない一枚が撮影されることとなった模様。

左端には、きゅるんとした表情を浮かべる可愛いめーさん。そして右にいくにつれて…ぐにゃぐにゃっと歪んでしまい、何が何だか分からない状態に…。

そして右端には、下半身がこれでもかというほどに伸びてしまったなが～いめーさんのお姿で締めくくられていたのだそう。

飼い主さんから目を離さずに、どこまでもついてきてしまうというめーさんの可愛い行動が生んだ光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「リュウグウノツカイならぬ、リュウグウノパグ…」「もう全部愛おしい感じになるのがすごい」「瞬間移動したタイミングで撮ったみたい」「ワニさんみたいになってて可愛い」「大蛇に喰われてるようになってる」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊で個性あふれる姿に絶賛

めーさんは、とっても甘えん坊で個性あふれるパグさん。2022年、虹の橋のふもとへと旅立った後も多くのユーザーにパグの魅力、たくさんの笑顔を届けられているのです。

現在もなお、Xに投稿されているめーさんと飼い主さんのたくさんの思い出。パグの魅力を余すことなく、伝え続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@menglish222」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。