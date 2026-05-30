前西武監督の松井稼頭央氏（50）が、30日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、母校・PL学園時代の超特待生について明かした。

82人のプロ野球選手を生んだ超名門で、番組にはOB7人が登場。野球部の部員の中でも、格差があったという。元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏は「引退してから分かったことですけど」と前置き。「基本的にPLっていうのは全員、特待生なんですね。その中でもA、B、C、Dランクというか、あったと思う」と説明した。選手の中には、授業料の一部を免除されていた選手もいたという。

すると、ここからは出演者たちが自身の待遇を次々に告白。裕福でなかったという松井氏は、「学費とかは少し免除は…全額ではないですけど」と明かし、野球用具などは送られてきたという。片岡氏は「僕のところもそんなに裕福じゃなかったけど、（免除など）もらってなかったよ？」と笑わせた。

中日や阪神、メジャーでもプレーした福留孝介氏は、「先輩方に失礼なんですけど」としつつ、「僕は先輩たちよりもう一段上で、入学が決まった時点で、グローブとか、これを使いなさいというのが全部、家に送られてきていた」と打ち明けた。

2学年上だった松井氏は、福留氏が入学した当初について振り返った。「ちょうど3年生になった時に、“とんでもない中学生が入ってくる”と」。福留氏は鳴り物入りで入ってきたという。「僕らも1年生から乗り越えて、やっと“神様”になったわけですよ」。松井氏はジョークをまじえつつ、「そんなん、中学生？と思って、（福留氏が）入ってきた。バッティング、肩はズバ抜けていて、サードのレギュラーだった選手をすぐに抜いていましたね」と振り返った。

福留氏は練習環境も優遇されていたと、自ら明かした。午前中に練習する3年生のレギュラーチームと同じ動きをしており、1、2年生を中心に秋以降のチーム作りをしていた同級生たちとは別行動。「僕らも本当は（1、2年生チームに）いないといけなかったんですけど、疲れるというのもあって、夏の前だから、僕はレギュラーと一緒に上がって、寮の方に上がって、みんなが“わ〜！”って言っている時に、部屋で布団を敷いて寝てました」と、ぶっちゃけていた。

PL学園では、3年生の身の回りの世話を1年生が手伝うルールがあったが、福留氏は優遇扱い。松井氏は「3年生も（グラウンドから）上がった時に、寮の部屋に行った時には、“こいつ（福留）はそのために上がってきているから、絶対に雑用を頼むな”と」と打ち明けていた。

福留氏はPL学園で1年時から4番を任されるなど活躍。中日でプレー後、4年で50億円を超える契約でカブスと契約し、大きな注目を浴びた。帰国後、阪神を経て22年に中日で引退した。