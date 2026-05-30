台湾発の人気ブランド・QUEEN SHOP、新宿でポップアップ開催 松川星が来場者をスタイリング
台湾発の人気アパレルブランド『QUEEN SHOP』が28日、東京・ルミネエスト新宿でPOP UP STOREをオープンした。イベントには、ファッション誌『JJ』専属モデルで女優の松川星がスペシャルゲストとして登場し、来場者との交流を楽しんだ。
【写真】フワッとしたボリュームスカートで足長効果を見せる松川星
QUEEN SHOPは台湾国内で40店舗以上の直営店を展開し、オンラインショップの会員数は180万人を超える人気ブランド。「好きな服を着て、なりたい自分になる」をコンセプトに掲げ、毎週80〜100種類の新作アイテムを発表。2026年にはブランド誕生20周年を迎え、台湾の若者を中心に高い支持を集めている。
この日、松川はQUEEN SHOPのアイテムで全身をコーディネート。アイボリーのブラウスにブラウンのボリュームスカートを合わせたスタイルで登場し、「シルエットがすごくきれいで、このスカートもボリュームがあるのにスタイルアップして見えるのが魅力。足長効果もあってお気に入りです」と笑顔で語った。
また、ブランドの魅力について「女性らしさがありながら抜け感もあって、普段の生活にも取り入れやすい。かわいさとカジュアルさのバランスがとても良いブランドだと思います」とアピールした。
イベントでは、事前応募で当選した3人の来場者を松川が直接スタイリングする特別企画も実施。参加者は「星ちゃんが選んだ洋服でお願いします」と期待を膨らませ、コーディネートを楽しんだ。さらに、スキンケアやヘアケア、座右の銘などプライベートトークにも花が咲き、まるで友人同士でショッピングを楽しむような和やかな時間となった。
会場には春夏の新作アイテムが多数並び、多くの来場者が商品を手に取りながらショッピングを満喫。今年末には大阪で実店舗のオープンも予定されており、台湾以外では初の常設店となる。
QUEEN SHOPのユウ社長は「私たちは日本の皆さんが大好きで、台湾以外で初めて出店するなら日本にしたいと考えていました。日本のファッションビジュアルから学ぶことも多く、大変参考にしています」と日本進出への期待を語った。
松川も「ポップアップストアは実際にお洋服を手に取れる貴重な機会。実店舗もできるようだから、これをきっかけに気軽に遊びに来ていただけたらうれしいです」と呼びかけていた。QUEEN SHOPのPOP UP STOREは、ルミネエスト新宿で6月10日まで開催される。
【写真】フワッとしたボリュームスカートで足長効果を見せる松川星
QUEEN SHOPは台湾国内で40店舗以上の直営店を展開し、オンラインショップの会員数は180万人を超える人気ブランド。「好きな服を着て、なりたい自分になる」をコンセプトに掲げ、毎週80〜100種類の新作アイテムを発表。2026年にはブランド誕生20周年を迎え、台湾の若者を中心に高い支持を集めている。
また、ブランドの魅力について「女性らしさがありながら抜け感もあって、普段の生活にも取り入れやすい。かわいさとカジュアルさのバランスがとても良いブランドだと思います」とアピールした。
イベントでは、事前応募で当選した3人の来場者を松川が直接スタイリングする特別企画も実施。参加者は「星ちゃんが選んだ洋服でお願いします」と期待を膨らませ、コーディネートを楽しんだ。さらに、スキンケアやヘアケア、座右の銘などプライベートトークにも花が咲き、まるで友人同士でショッピングを楽しむような和やかな時間となった。
会場には春夏の新作アイテムが多数並び、多くの来場者が商品を手に取りながらショッピングを満喫。今年末には大阪で実店舗のオープンも予定されており、台湾以外では初の常設店となる。
QUEEN SHOPのユウ社長は「私たちは日本の皆さんが大好きで、台湾以外で初めて出店するなら日本にしたいと考えていました。日本のファッションビジュアルから学ぶことも多く、大変参考にしています」と日本進出への期待を語った。
松川も「ポップアップストアは実際にお洋服を手に取れる貴重な機会。実店舗もできるようだから、これをきっかけに気軽に遊びに来ていただけたらうれしいです」と呼びかけていた。QUEEN SHOPのPOP UP STOREは、ルミネエスト新宿で6月10日まで開催される。