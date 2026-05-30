◇交流戦 オリックス3―1中日（2026年5月30日 京セラD大阪）

オリックス・田嶋が5月6日のロッテ戦以来となる2勝目を手にした。

初回に2点の援護をもらうと、2回2死から石川昂にソロ本塁打を浴びたものの、動じることはなかった。この日が誕生日だった鵜飼の打席では、入る前に応援団からのバースデーソングが流れたが、終わるまで初球の投球を待つなど冷静だった。

「1、2年目はその余裕はないと思うんで。自分のことで精一杯なんで。その辺は成長したのかと思っています」

遠方に住む父と二人三脚で積み重ねてきたという新フォーム。一度右足を引いてからモーションを起こす今のフォームがここへ来て形になってきた。

「（昨年の）シーズンを終えてからもう一度父親と野球やるようになってから、だいぶまとまってきたんで。僕をプロにしてくれたのが父親なんで。厳しかったから一回はやめていたんですけど、もう一度お願いして」

帰宅後に週5回、1時間以上に渡ってテレビ電話をつなぎ、シャドーピッチングを行ってアドバイスをもらっている。

「ここ最近の内容を見たら変わりましたよ。迷いがなくなりました」

その左腕が頼もしさを増してきた。