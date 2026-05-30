◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 神戸69―23東京SG（2026年5月30日 東京・秩父宮ラグビー場）

キックオフ直前、東京SGのWTB尾崎泰雅（27）は、両手を合わせて目を閉じ、うつむいた。左腕には喪章が巻かれている。前日の5月29日に突然、届いた訃報。天国の恩師に祈った。

「山口先生は、伏見工をつくった人だと思っています」。京都工学院高ラグビー部総監督の山口良治さんが亡くなった。尾崎は前身の伏見工で山口さんの薫陶を受けた。「そこに入ってラグビーができたことを誇りに思っています」。特別な思いが加わったプレーオフ準決勝だった。

試合は、SH流大（33）が「すべての局面で上回られた」と振り返った完敗だった。前半は16―24と食い下がったが、後半は7トライを奪われた。ボールを持つチャンスがほとんどなかった尾崎は「ただ、素直に神戸が強かったです」と話した。

高校時代は、山口さんから「直接、教わることは少なかった」と言う。「山口先生が元気にグラウンドの周りを歩いている姿が、今でも思い浮かびます」。2年生だった平成27（2015）年度の第95回大会で、花園出場。翌2016年4月に学校統合で京都工学院が開校しており、まさに「伏見工」として花園に出場した最後の世代の1人だった。

試合が終わると、すぐに京都に向かった。1週間後の6月6日には、3位決定戦の舞台に立つ。「まだ、あと1試合、自分たちには残されているので、サンゴリアスのプライド、サンゴリアスのラグビーを見せたい」。

何よりラグビーを愛した恩師も、グラウンドに立つことを望むだろう。尾崎は「これからも『信は力なり』を胸に刻み、頑張っていきたい」と、今季最終戦、そして来季への思いを話した。