バラエティー番組からドラマ、映画、舞台まで出演オファーが絶えない小池栄子さん。放送中の主演ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、毎週土曜午後１０時〜）では、一流レストランのシェフから男子刑務所の管理栄養士に転職した銀林葉子を演じている。原作は現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子さんの同名エッセー。調理経験ゼロの受刑者と葉子が「食」を通じて交流していく様をコミカルに描いた作品だ。厳格なルールのもと提供される刑務所の食事だが、そこに「更正」の可能性を感じたという小池さん。作品に込めた思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部 撮影・本社：武田裕介）

【写真】シェフとして働いてた葉子だが…

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知らない世界を知りたい

＜シェフから刑務所の管理栄養士に転職した葉子。刑務所では受刑者たちが炊場（すいじょう、炊事工場）と呼ばれる場所で、自分たちで給食を作っていた。葉子の主な仕事は献立の作成だが、時には炊場に出向いて、指導することも。厳格なルールで作られる給食は、食の楽しみや喜びを感じるものとはほど遠く、葉子は納得がいかず――＞

葉子役のオファーを受けて初めて、刑務所の中には炊場という場所があり、管理栄養士の方が受刑者の方々に食事の指導をしていると知りました。

原作を読んで、著者の黒柳さんがすごく素敵な方だと感じましたし、知らない世界を知りたいという思いから、葉子役を演じてみたいと思うようになりました。

太陽のようだった原作者

＜原作は、黒柳桂子さんの『めざせ！ ムショラン三ツ星 刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります』だ。黒胗さんが、限られた予算と材料のもと、受刑者とともに刑務所の給食を作る日々をつづった＞

たいていの人は何かしら偏見を持っていると思うんです。でも、黒胗さんは食が好きで愛しているというのがまず最初にある。そう簡単に人を信用もできないし、マイナスなところばかり見てしまいがちだと思いますが、黒胗さんは違う。「食が好き」という気持ちが強いから、細かい部分をすっ飛ばして受刑者と人と人として交流できたのではないでしょうか。



小池栄子さん

黒柳さんが撮影現場にいらっしゃった時にお話をさせていただきましたが、太陽のようなパワフルな方で。ほんのわずかな時間いらっしゃっただけで、現場をパーンと変えてしまうんです。

料理で人を幸せにできる、料理を通じて１歩踏み出してもらえるということを信じている、魅力的な方でしたね。

「こんな人います？」とチーフ演出と相談

私が演じる葉子は、刑務所の世界を知らないままに、管理栄養士として飛び込むという役。だから刑務所について知っている必要がないので、そういう意味では楽な部分はありました。自分が感じたことを素直にチーフ演出に聞けばいいので、下準備があまりいらなかったんです。

葉子は明るい性格で、ポジティブなところは自分と似ています。１話で葉子は、初出勤の日に遅刻しそうになり、「やばいよ、やばいよ」って言いながら自転車をこぐ。「本当にこんな人います？」とチーフ演出に相談したんです。

でも、仕上がりを見て納得しました。葉子はちょっと抜けているところがあってチャーミング。



小池栄子さん

こういうノリの人だから、刑務所の上司に受刑者の食事についていろいろと掛け合うし、受刑者を１人の人間として接する。そんなキャラクターだと理解しました。

コメディーとのバランスに葛藤

刑務所を舞台にしたドラマなので、コメディーとのバランスが難しい。チーフ演出とは「こんな感じで大丈夫でしょうか？」「ここまで楽しんでいいでしょうか？」とか相談しながら進めて行きました。

受刑者の存在の裏側には、傷ついた人や悲しんでいる人たちがいる。そこは常に頭にありました。一定数、受刑者の待遇や刑務所の描写に疑問を感じる方もいらっしゃるだろうなとは思っています。ただ、注目していただきたいのは「食」がどういう効果を人に与えるかなんです。

撮影で栃木の女子刑務所に行きました。刑務官の方たちが優しく協力してくださって、炊場も外から見ることができたんです。刑務所は高い塀があるので、中にいると外の世界から隔離され別世界にいるような気分で、さみしさと、娯楽がない世界の淡泊さみたいなものは感じましたね。

一方で、刑務所というともっと劣悪な環境を想像していたのに、綺麗な建物・環境だったので、その時もまた複雑な気持ちにはなりました。「ここの生活を経て反省したら外の世界でも頑張れる人が生まれるのかも」という思いと「いい暮らしをしているな」という思いを行ったり来たりしていました。

ありえないような距離感もあるけれど

＜炊場で働く受刑者にはさまざまな背景がある。川口心平（玉置玲央）は葉子たちと調理作業を行う中で、次第に自分の罪に向き合うように。刑務所の給食に不満がある尾藤護（関口メンディー）はほかの刑務所で服役経験があり、母親に対して複雑な思いを抱いている人物だ。限られた予算のなかで葉子が考案するメニューが受刑者の心を動かしていく＞

正直に言うと、ドラマで描かれている人間関係は、リアルで考えるとありえないような距離感や展開もあります。本来なら葉子も受刑者も炊場ではマスクをしていて、お互いの顔をそんなに認識できていないはず。



（『ムショラン三ツ星』／(c)NHK）

でも、リアルに描くだけではドラマの面白さが伝らないので、リアルさを大事にするというよりはドラマとしてちょっとオーバーなお芝居で作った感じはしています。

炊場の受刑者とは思ったよりもチームのような感覚は生まれてきました。メンバーが入れ替わるとあの人元気かな？と思いますし、愛情が生まれてくる。葉子は家に帰ってからも家族に炊場の話をしますし。ドラマだから特別なのかもしれないけれど、一緒に料理をすることで仲間意識は芽生えてきました。

塀の内と外で共通するのが「食」

撮影を通じて感じたのが「食」の力。受刑者の方の更生に「食事」が役に立つ可能性を感じたんです。

食事は、おいしくて楽しいもの。１話では葉子が受刑者たちの給食について「餌じゃないんだから」と怒ります。食事は人間にとって必要不可欠だけれど、ただ口に入れるだけのものではない。そこに何か喜びがあったり、人によっては懐かしさを感じたりして感情が動く。すごく人間の本能を刺激するパワーがあると思っています。



小池栄子さん

それに、塀の中と外で共通する行動が食事。刑務所ではみんなで同じものを食べるけれど、外の世界に戻ったら、自分で好きなものを選んで食べられる。食べることと作ることの喜びは、外の世界でも続く。それは受刑者が未来に希望を持つきっかけになるし、更生にもつながるんじゃないかと考えるようになりました。

仕上がりはとてもポップな作品になっていますので、１人でも多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。