圧倒的な存在感と親しみやすさが魅力の俳優の小池栄子さん。放送中の主演ドラマ『ムショラン三ツ星』（NHK総合、毎週土曜午後10時〜）では、一流レストランのシェフから男子刑務所の管理栄養士に転職した銀林葉子を演じている。原作は現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子さんの同名エッセー。調理経験ゼロの受刑者と葉子が「食」を通じて交流していく様をコミカルに描いた作品だ。多忙ななかでも食を大切にしているという小池さんに、食にまつわる思い出を聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】『ムショラン三ツ星』では、刑務所の管理栄養士を演じる小池栄子さん

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食は自分の体との会話

葉子は刑務所の給食を一緒に作ることで、受刑者との距離が近づいていく。私もチームワークが大事な作品ではなるべく食事会を開くようにしています。共演者とは１回でも食事に行くと、次に現場で会ったときに「この間はありがとうございました」と話の入りがスムーズになる。お酒も入ると、みんな作品に対する悩みや思いをポロっと出す。そこで話したことで、作品の方向性が定まることもあるんです。

『ムショラン三ツ星』の撮影を通じて、食はご褒美だなと感じましたね。

刑務所の食事は予算が決まっていて厳格なルールのもと提供されていることを知って。だからこそ、選ぶ自由があることは贅沢。

食事は、ただ自分の体をいかすためだけに食べているわけじゃない。その時食べたいもの、飲みたいもので自分のコンディションもわかるから、食事は自分の体との会話にもなる。一食一食がかけがえのないものだという思いは強くなりましたね。

最近は異常にきのこが好きに

もともと食べることがすごく好き。特に夕食だけは現場が立て込んでいても、自分で選んだものを自宅で食べるようにしたいというこだわりがあります。体を作らなければいけない仕事の時には節制しますが、日ごろは好きなものを食べるようにしていて。

年を重ねて食べる量は多少減ったかな。最近は、きのこが異常に好きになってきました。これまでも嫌いじゃなかったんですけれど、３〜４年前から、きのこが目に付くとすぐに買ってしまいます。最近、町の八百屋さんで「頑張って仕入れました！」みたいな珍しいキノコがあると、買ってお鍋にしたり、炒めたり、煮ものにしたり。パスタの具材にすることもあります。



小池栄子さん

自分の気持ちが落ちている日や体調がよくない日は、あえて好きなものを我慢するんです。好きなものをとっておいて、元気になってから食べる。

ご褒美に食べるのはお刺身とお米！おいしいお刺身を数切れずつ買って、白いご飯と一緒にいただきます。人生で最後に食べたいメニューは白いご飯というくらい好きですね。絶対毎日食べますし、白いご飯があったらそれで充分。

最高だったファミレスの味

思い出に残っている食事は、小学校５年くらいの時のファミリーレストランでの食事です。私の両親はアウトドアに連れて行ってくれない人でした。

夏休み明けにキャンプの話をする同級生のことが私はうらやましくて。キャンプに憧れていたから、親に頼み込んで、友人家族と一緒にキャンプに行ったんです。



小池栄子さん

でも、友達家族も私たちもキャンプに不慣れ。頑張ってカレーライスとかを作ったけれど、誰もなじめなくて。結局、予定より早く都内に戻ってきてみんなでファミレスに行って、ハンバーグやピザ、和食御膳とかそれぞれが好きなものを食べました。

キャンプでの食事よりファミレスのほうがおいしかった（笑）。人間は得意不得意があるんだとこの時に学びましたね(笑)。人間として生きる力が弱い家族だと判明しました。キャンプで挫折して帰ってきた後のファミレスは最高でしたね。

「これを私に？」が楽しい

＜タレントとしてデビューし、経済番組のMCや舞台、ドラマ、映画と活躍の場を広げてきた。バラエティや情報番組では対応力の高さを見せたかと思えば、芝居では役によって豪快さとユーモアを巧みに表現する＞

仕事で「これをやりたい」と思うことがなくて。いただいたものを一生懸命やるだけ。受け身であることが嫌いじゃないし、むしろ好きです。やりたいことがある人はそれでいいけれど、私はやりたいことがない。だから、「これを私にですか？」みたいな意外な仕事や出会いが楽しい。

何かに流されていく感じが好きなんです。スケジュールでも、大きな集まりとかは予定を決めますけれど、後は「今日はこのご飯屋さんに行きたいな」とか自由に動けるほうがいい。

これからも、来た縁を大切に、フラフラしながらその時にピンときたものややりたいと思ったことに食いついていくのがいいですね。