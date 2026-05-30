TDR『トイ・ストーリー5』グッズ発売へ！ 新キャラ“リリーパッド”の「クッション」など登場
東京ディズニーリゾートは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の公開に合わせたスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」の開催に先駆けて、7月1日（水）から新作グッズを発売する。
【写真】ウッディ＆ジェシーのカチューシャもかわいい！ 『トイ・ストーリー5』グッズ一覧
■おもちゃたちが大集合！
今回登場するのは、『トイ・ストーリー』シリーズに登場するおもちゃたちが、ボニーの部屋の中で遊んでいる様子を描いたグッズ。
ラインナップには、『トイ・ストーリー5』で初登場の新キャラクター、リリーパッドの「クッション」やスマーティ―・パンツ、アトラス、スナッピーの「ぬいぐるみチャームセット」など、映画とパークの世界観を感じられる商品がそろう。
また、ウッディやジェシーをモチーフにした「カチューシャ」、ブルズアイの「くっつきぬいぐるみ」といった、おもちゃたちとパークで過ごせる身に着けグッズも用意。
『トイ・ストーリー』の最新グッズを取り入れた夏コーデで、7月2日（木）から開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を楽しむのはいかが？
（C） Disney／Pixar BARREL OF MONKEYS， LINCOLN LOGS， LITE BRITE， MR． POTATO HEAD， MRS． POTATO HEAD， and TINKERTOY are trademarks of Hasbro and are used with permission， （C） 2021 Hasbro． All Rights Reserved． Licensed by Hasbro．Slinky （R） Dog （C） Just Play LLC
【写真】ウッディ＆ジェシーのカチューシャもかわいい！ 『トイ・ストーリー5』グッズ一覧
■おもちゃたちが大集合！
今回登場するのは、『トイ・ストーリー』シリーズに登場するおもちゃたちが、ボニーの部屋の中で遊んでいる様子を描いたグッズ。
ラインナップには、『トイ・ストーリー5』で初登場の新キャラクター、リリーパッドの「クッション」やスマーティ―・パンツ、アトラス、スナッピーの「ぬいぐるみチャームセット」など、映画とパークの世界観を感じられる商品がそろう。
『トイ・ストーリー』の最新グッズを取り入れた夏コーデで、7月2日（木）から開催される「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を楽しむのはいかが？
（C） Disney／Pixar BARREL OF MONKEYS， LINCOLN LOGS， LITE BRITE， MR． POTATO HEAD， MRS． POTATO HEAD， and TINKERTOY are trademarks of Hasbro and are used with permission， （C） 2021 Hasbro． All Rights Reserved． Licensed by Hasbro．Slinky （R） Dog （C） Just Play LLC