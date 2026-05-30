ラグビーの元日本代表FWで、人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（前・伏見工）ラグビー部総監督の山口良治さんが死去したことが分かった。83歳だった。訃報を受け、各界から悲しみの声が多数寄せられた。

「スクール☆ウォーズ」で主演した俳優・山下真司は所属事務所を通じ「人一倍熱い涙を流された山口先生。愛と感動に満ちた素晴らしい人生でしたね。あなたがいなければ「スクール☆ウォーズ」もこの世に生まれる事はありませんでした。「信は力なり。愛とは信じ待ち、許すこと」先生が残されたこの素晴らしい言葉は「スクール☆ウォーズ」のファンのみならず、多くの人たちの心に生き続けることでしょう。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

同作の主題歌「ヒーロー」を担当した歌手の麻倉未稀は自身のSNSを更新し、「山口先生の訃報のニュースに、なんとも言えない悲しみにおります。何度かご夫妻にお会いしており、随分とご無沙汰していますので、アルバムがリリースされたらお持ちしようと思っていた矢先のニュースに、この何年かは何度も京都には足を運んでいたのに、ご連絡もせずにいたことを悔やんでおります」と悲しみをつづった。

ラグビー経験者のお笑いコンビ「サンドウィッチマン」伊達みきおは30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。山口さんの訃報に触れ、「83歳ということで。まだお若いです。ラグビーを好きになるきっかけを与えてくださった方。ご冥福をお祈りいたします」としのんだ。

プロ野球・阪神・藤川球児監督は30日、ロッテとの交流戦（ZOZOマリン）の試合前に報道陣に対応。若かりし頃に山口さんの講演を聞いたことがあると明かし「ショックです。いまだに覚えている。熱かった」と回想していた。

84年に放送された「スクール☆ウォーズ 〜泣き虫先生の7年戦争〜」は、高校ラグビー界において全く無名の高校が、わずか7年間で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。曲がったことが大嫌いな熱血漢で、非常に涙もろい“泣き虫先生”滝沢賢治を山下真司が演じ、7年間の熱い戦いを描いた。

日本のラグビー人気に拍車を掛けた同作のモデルとなった山口さん。ラグビー日本代表フランカーとして活躍した後、指導者として当時無名だった伏見工業高校ラグビー部を全国有数の強豪校へと育て上げた。

75年の監督就任当時は、頂点を目指し意気込む山口さんに対して部員らは反発していたという。その後は努力を重ね、79年には全国ベスト8、80年には全国大会優勝と“常勝軍団”として生まれ変わり、“ミスター・ラグビー”元日本代表監督の平尾誠二氏、元日本代表の大八木淳史氏らを輩出した。