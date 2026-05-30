サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏が２９日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に出演した。

柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれた。

柿谷氏は、２０１４年に元ウルグアイ代表のディエゴ・フォルラン氏とチームメートになったことを述懐した。フォルラン氏は、マンチェスターＵ、ビリャレアル、Ａマドリード、インテル・ミラノ、インテルナシオナルを経て、Ｃ大阪に加入。スペイン１部リーグで得点王に２回輝き、２０１０年南アフリカＷ杯でＭＶＰと得点王を獲得。世界的なストライカーのＪリーグ参戦は当時の日本サッカー界に衝撃を与えた。

柿谷氏は、クラブのエースナンバー「８」を背負っていたこともあり、自身と同じポジションに世界最高クラスの選手を補強したフロントに対して不信感を持ってしまったという。

当時の心境を「俺一人じゃあかんの？って」と振り返り「（フォルラン氏とは）あんまりしゃべってない。あんまりどころか、ほぼ、ロッカーでもしゃべらない。しゃべった記憶がない」と話した。

柿谷氏は「僕のパスがズレたら（フォルラン氏が）僕に文句を言ってくる。それに対して僕が文句を言う。試合中に全然意図が合わない…。自分のセレッソの『８番』っていう変なプライドみたいなのが邪魔して、ちゃんと仲間として受け入れられなかった。（クラブに対しても）なんで俺と同じポジションを補強すんねんと…」と世界的な大物助っ人とのコンビが不調に終わってしまったことを振り返っていた。