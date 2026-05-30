◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

巨人が２連勝で４カードぶりの勝ち越しを決めた。

打線は初回に３番・松本の適時打で先制。２回にはキャベッジ、岸田の連続本塁打、３回にはダルベックの適時打で４―０とした。浦田が２安打３盗塁と躍動。９回には泉口が適時打を放った。

今季初登板初先発の西舘は６回無失点の好投で今季初白星を挙げた。

試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―西舘が好投

「そうですね。西舘よく投げましたし、早めに効果的に点を取れましたので、少しは余裕を持って投げられたかなと思いますね」

―浦田が３盗塁

「スコアラー、走塁のコーチの人とかね、本人も含めていろんな研究の成果、あとは思い切り、そういったものが非常に今日は効果的に出ましたよね」

―吉川に代えて浦田スタメン

「ナオキは若干休養も踏まえてでしたけど、浦田選手もちょっとここのところ出番がなかったので、その両方ですね」

―岸田も捕手で３安打１本塁打

「打撃の状態も非常に良くなってきていますから、今はＤＨと捕手で大城と両方使えますけど、セ・リーグの戦いになったらまた頭を悩ますことになりますね、いい意味でね」

―松本を３番

「有原投手との相性もありましたし、昨日からの流れで、球場との相性というかモチベーションも含めて。意外に僕も経験あるけど、移籍して、元いたチームとやる時は好結果が出ることが多かったので、彼のそういったものに期待した部分はありました」

―大城に代打中山に打席を与える意味で

「ちょっと上がってきてから打席をそれほど多く与えられていなかったので。大城も今日は疲労が出ている感じが打席で見えたので。明日以降のことも考えて、ちょっと中山を打席に立たせようかなと思いまして、あんな形になりました」

―代行として初連勝、落ち着いてきた

「落ち着いています。そんなに最初からバタバタしてる感じもなかったんですけども、非常に元気もありますし、勝ちが一番の良薬かなって気はしますしね。これでますます乗っていってくれればいいなと思います」

―勝ちパターンが連投

「そうですね。明日のことに関しては、またピッチングコーチ、バッテリ ーコーチと相談っていう形になると思います。３連投っていうハードルありますけどね。あとは球数的な問題もあるでしょうから。そのへん、また明日の彼らの状態を確認した上で、絶対ないとも言い切れないです」