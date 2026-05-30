◆陸上 ＴＷＯＬＡＰＳ ＭＩＤＤＬＥ ＤＩＳＴＡＮＣＥ ＣＩＲＣＵＩＴ ２０２６（３０日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場）

グランプリ男子８００メートルＡ組は、昨年の東京世界陸上代表・落合晃（駒大）が１分４３秒４５の日本新記録で優勝した。観客からの大声援の中、力強く走り抜き「すごい歓声の中で走らせてもらって、すごい良い経験をさせてもらいました。こうして日本記録が出せたことは自分だけの力ではない。本当に感謝していますし、うれしいです」とすがすがしい表情で話した。

風が強く吹き荒れるコンディションだったが「良い状態だった」と自身としてはあまり風を感じずに力強く足を回した。「ペースメーカーの方が良いリズムで刻んでくれていたので、そこに乗っかっていくだけだと思っていました。びびることなく入れた」と１周目を約５０秒で通過。２周目も「行く余裕は全然あった」とペースを落とさず走り抜き、今季２度目の日本新記録でゴールラインを駆け抜けた。

昨年４月に駒大に進学し、日本選手権を２連覇。東京世界陸上にも出場した。大学２年目となる今シーズンは同種目初戦となった３日の静岡国際陸上で１分４３秒９０の日本新記録をマーク。滋賀学園高３年時の全国高校総体で自身が出した１分４４秒８０を、０秒９０も大幅に更新していた。

１か月のうちに２度の日本記録更新。それでも、２７年北京世界陸上の参加標準記録（１分４３秒００）を見据えて１分４２秒台を明確なターゲットとしている。「（１分）４２秒台に行かないと世界の準決勝、決勝で戦えない。出せないタイムじゃないと思っている」。目標達成へ向け「１５００メートルもしっかりアプローチしていきたい」と同種目での日本記録（３分３５秒４２）更新も確実に視野に入れている。

６月の日本選手権（名古屋）出場は見送り、海外レースを予定しているという。今回の試合は静岡国際陸上の時よりも「出し切った感がない。まだ出せるっていう感じがある」と頼もしい１９歳。「ラストもまだ削り出せる。海外は違うレースになると思いますが、しっかり競い合えたら（１分）４２秒台も見えてくると思う。そこをめがけて頑張りたいと思います」と貪欲に、さらなる記録更新を目指していく。