台風第６号（チャンミー）は６月１日から２日頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で南西諸島に接近し、その後３日頃にかけて西日本から東日本に接近するおそれがあります。沖縄地方では、３１日からうねりを伴う高波に、１日から暴風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。奄美地方では、１日から暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

【画像】台風6号の最新進路予想図 関東にも影響か

［気象概況］

台風第６号は、３０日１５時にはフィリピンの東の北緯１８度１０分、東経１２９度３０分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルで中心から半径４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて暴風域を伴って強い勢力で南西諸島に接近する見込みです。その後進路を東よりに変え３日頃にかけて、西日本から東日本に接近するおそれがあります。

［風の予想］



沖縄地方では、３１日には非常に強い風、６月１日には猛烈な風が吹く見込みです。奄美地方では１日には非常に強い風が吹く見込みです。

３１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２０メートル（３０メートル）

６月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３５メートル（５０メートル）

奄美地方 ２５メートル（３５メートル）

その後３日頃にかけて、西日本の太平洋側で暴風のおそれがあります。



［波の予想］

沖縄地方では、３１日には大しけとなり、６月１日には猛烈なしけとなる見込みです。奄美地方では１日には大しけとなる見込みです。

３１日に予想される波の高さ

奄美地方 ４メートル うねりを伴う

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う

６月１日に予想される波の高さ

奄美地方 ８メートル うねりを伴う

沖縄地方 １０メートル うねりを伴う

その後３日頃にかけて、西日本から東日本の太平洋側で大しけとなるおそれがあります。

［雨の予想］



６月１日には沖縄地方で警報級の大雨となる見込みです。

３１日１８時から６月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 １００ミリ

沖縄地方 １２０ミリ

その後、１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

奄美地方 ２００ミリ

沖縄地方 ３００ミリ

その後３日頃にかけて、奄美地方や西日本から東日本の太平洋側で警報級の大雨となるおそれがあります。



［防災事項］

沖縄地方では、３１日からうねりを伴う高波に、１日から暴風、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

奄美地方では、１日から暴風やうねりを伴う高波に警戒してください。

台風の進路等によっては警報級の高潮となる可能性がありますので注意・警戒してください。