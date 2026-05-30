◇日本グランプリシリーズ 東京大会 TWOLAPS MIDDLE DISTANCE CIRCUIT 2026(30日、東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場)

MDC GPの男子800メートルで落合晃選手(駒澤大学2年)が1分43秒45の日本新記録を樹立。今月自身2度目の日本新記録で優勝を果たしました。

3日に行われた静岡国際陸上の同種目でも1分43秒90の日本新記録をマークしており、0.45秒の更新に。「約1か月たってしっかり調子も上げてこられた。またベストを更新できたのはうれしいですし、この歓声の中で走らせてもらえて記録を出せたことは本当に良かったと思います」と、自らの記録を塗り替えた喜びを語りました。

この日記録を更新できたポイントには「今シーズンの2レース目でレース勘が戻ってきたこと」を挙げ、その上でペースメーカーに言及し「本当に絶好のコンディションで走らせてもらった」と感謝しました。

今後の目標は「(1分)43秒を切ること」と力強く語った落合選手。「北京の世界陸上は42秒台に乗せて、準決勝・決勝争いができるように準備していきたい」と来年行われる大舞台を見据えました。

19歳の落合選手は3日の静岡国際陸上で日本人初の1分43秒台を記録。昨年に世界選手権デビューを果たしています。