関西将棋フェスティバルinMBSが30日、大阪市のMBSちゃやまちプラザであり、山崎隆之九段（45）が稲葉陽八段（37）に記念対局で勝利した。両者は藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝への挑戦権を争うALSOK杯第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞特別協力）2次予選でもぶつかる可能性があった。

24人が8人ずつに分かれ、3枠ある挑戦者決定リーグ入りを争う2次予選。1回戦で勝利し合えば2回戦でぶつかるはずだった。1回戦を6月3日に控える山崎に対し、稲葉は前日、大阪府高槻市の関西将棋会館で本田奎六段（28）に千日手指し直しの末に敗れた。千日手局が76手、指し直し局は118手指す熱戦。記念対局は「幻の王将戦2次予選2回戦」となった。

対局前、山崎が「これから順位戦、王将戦も始まる。筋のいい稲葉将棋に勝つことが景気づけになる」と意気込みを語ると、続けてマイクを握った稲葉は「昨日勝っていたら王将戦で当たっていた。あおられた気がする」。両者は今年度、順位戦B級1組でも対戦予定とあり、闘志を言葉の端々に感じさせた。

注目の戦型は先手稲葉のひねり飛車。敗れた稲葉は終局後、「熱戦で負けたのは残念」。勝った山崎は「記念対局は気持ちよく勝たせてもらった。いい1日だった」。非公式戦だからこそ口にできる率直な言葉で100人を超えたファンを楽しませた。