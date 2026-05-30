「ただ乗り許されない」ヘグセス米国防長官が中国けん制　防衛費増額要求　小泉防衛大臣が異例の直接質問も　アジア安保会議

アメリカのヘグセス国防長官は、シンガポールで行われている国際会議で演説し、中国を名指しでけん制しました。

演説後には、小泉防衛大臣がヘグセス氏に直接質問する異例の場面も見られました。

ヘグセス氏は30日午前、アジア安全保障会議の演説で「中国を含むいかなる国家も、自らの覇権を押し付け、アメリカや同盟国の安全と繁栄を脅かすことはできない」と述べ、中国をけん制しました。

またヘグセス氏は同盟国などに対し、アメリカへの「ただ乗りは許されない」として、GDP（国内総生産）の3.5％まで防衛費を増額するよう求めました。

演説終了後には小泉防衛大臣がアジアへの関与について、ヘグセス氏に直接質問する場面も見られました。

小泉防衛大臣：

米国の関与が過小評価されていると感じますが、地域を安心させる言葉を頂けますか。

ヘグセス氏は、「私はどの場所より頻繁にこの地域を訪れてきました。今後も各国との会談や会合の場を通じ、静かに、力強く関与し続けます」と述べて、アメリカがアジア地域への関与を続けていくと強調しました。