日曜劇場『ＧＩＦＴ』最終章に櫻井翔の出演が決定 日本車いすラグビー協会理事長を演じる
堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系／毎週日曜21時）の最終章に、櫻井翔が日本車いすラグビー協会の理事長役で出演することが発表された。
【写真】『ＧＩＦＴ』に出演した櫻井翔の場面写真
完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。
櫻井が演じるのは、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二。堤演じる伍鉄と柳原の緊迫感のあるシーンが見どころだ。櫻井は堤とは初共演となり、TBSドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり。
櫻井は東京2020パラリンピックのNHKのスペシャルナビゲーターや、車いすバスケットボールを題材にしたドラマでの選手役など、パラスポーツと深く関わってきた。車いすラグビーは、長年取材だけでなくプライベートでも観戦していた競技の一つだったという。
櫻井は「長年取材だけでなくプライベートでも観戦をさせていただいていた競技の一つでしたので、参加することができ嬉しかったです。作品がクランクインしてから時間も経っていたので、そこに入っていくのは緊張しましたが、以前ご一緒した監督やスタッフの方たちもいたので楽しく撮影できました。主演の堤さんとお芝居では初めてご一緒することができたので嬉しかったですし、とても充実した時間になりました。作品終盤のまたひとつ壁となるような緊迫感のあるシーンに参加させていただきましたので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とコメントした。
日曜劇場『GIFT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『ＧＩＦＴ』に出演した櫻井翔の場面写真
完全オリジナルストーリーの本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。
櫻井が演じるのは、日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二。堤演じる伍鉄と柳原の緊迫感のあるシーンが見どころだ。櫻井は堤とは初共演となり、TBSドラマへの出演は、自身初となる政治家役を務めた『笑うマトリョーシカ』（2024年）以来、約2年ぶり。
櫻井は「長年取材だけでなくプライベートでも観戦をさせていただいていた競技の一つでしたので、参加することができ嬉しかったです。作品がクランクインしてから時間も経っていたので、そこに入っていくのは緊張しましたが、以前ご一緒した監督やスタッフの方たちもいたので楽しく撮影できました。主演の堤さんとお芝居では初めてご一緒することができたので嬉しかったですし、とても充実した時間になりました。作品終盤のまたひとつ壁となるような緊迫感のあるシーンに参加させていただきましたので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とコメントした。
日曜劇場『GIFT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。