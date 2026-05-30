大人気名探偵アニメ２作品の奇跡のコラボが３１日に実現する。

ＴＶアニメ３０周年の読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」（土曜・後６時）と、２００４年から放送が開始されたＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「プリキュアシリーズ」の最新作「名探偵プリキュア！」（日曜・前８時３０分）のコラボで、３１日放送の「名探偵プリキュア！」に江戸川コナンが、６月６日放送の「名探偵コナン」にキュアアンサーが登場。江戸川コナン役の高山みなみ、キュアアンサー役の千賀光莉がコメントを発表した。

２２日にスペシャルコラボビジュアルが発表され、話題になっていた。

【高山みなみのコメント】

―初めて今回のコラボの話を聞いたときの感想

え、誰か変身するの！？…もしかして蘭姉ちゃんが！？…なんて。ＴＶ局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉（うれ）しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。

―「名探偵プリキュア！」でアフレコをする上で意識したこと

どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋（しゃべ）りしながら、楽しく終えました。

―視聴者へメッセージ

いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。

【千賀光莉のコメント】

―初めて今回のコラボを聞いたときの感想

実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵（すてき）だな…！と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。

―「名探偵コナン」でアフレコをする上で意識したこと

「名探偵コナン」の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに「名探偵コナン」の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！

―視聴者へメッセージ

「名探偵コナン」「名探偵プリキュア！」お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。２つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！