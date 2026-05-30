「野暮ったい原因コレかも、、！」【40・50代】脱・重ためで垢抜け！「大人ウルフヘア」

重たく見える髪型だと、野暮ったい印象を与えてしまうことも。垢抜けを狙うなら、程よく軽さを出したウルフヘアがおすすめです。トップの丸みと襟足の動きを組み合わせることで、自然な立体感と軽やかさをプラスできるのが魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うウルフヘアをご紹介します。

毛束が弾む軽快ウルフボブ

ベースを長めに設定して、全体に動きをつけたウルフボブです。トップをふんわりと丸みのあるシルエットに整えて、絶妙なくびれを作っています。肩のラインでくるんと軽快に外ハネさせた毛先が、今っぽい軽やかさを演出。毛束感を意識したスタイリングがアクティブな印象です。

品よくまとまるストレートウルフ

落ち着いた雰囲気が好きな人には、こちらのプチウルフボブがおすすめです。ストレートタッチのトップをナチュラルに内側へ入れつつ、襟足はくびれさせてからほんのり外ハネに。シルエットのメリハリはありながらも、大人らしい品のよさをしっかりと残したスタイルです。

まろやかカラーの大人可愛いプチウルフ

より柔らかな印象を好む人に適したプチウルフボブです。髪色は優しく肌なじみのいいまろやかなブラウンベージュ。トップは空気を含ませるようにふんわりと丸みを出してから、内側へワンカール。ベースの裾にプツッとしたライン感を残し、控えめに外ハネさせて全体を上品に整えています。

ウェットな長めボブウルフ

鎖骨のラインできれいにくびれる、長めレングスのプチウルフボブです。トップはナチュラルに内側へおさめつつ、ベースは軽めに削いでプツッとした質感を残すことでかっちりとした印象に。肩に当たって自然に外へ流れているので、スタイリングもキープしやすそうです。仕上げにほんのりウェット感をプラスすれば、洗練された都会的な雰囲気に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。