ロックバンド・THE ALFEEの坂崎幸之助が28日、自身のインスタグラムを更新。長靴姿で芸能人がずらりと並んだ写真を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】CM来そう ハンドル握って軽快に苗を植えるレジェンド歌手

坂崎は「お台場フォーク村のキーボード兼音楽監督、『へいへい』こと宗本康兵クンからは、毎年美味しいお米をいただいています。かねてから『チャンスがあれば田植えを手伝いに行くぞぉ』と話していた」と明かす。「お台場フォーク村」とはフジテレビNEXTで放送されている「しおこうじ玉井詩織×坂崎幸之助のお台場フォーク村NEXT」のこと。今回は「ちょうど福岡帰りのタイミングが合い、念願かなって京都の舞鶴まで行ってまいりました！」と報告した。



自身は初参加だったというが、並んだのは個性的で豪華な面々。「毎年行かれている南野陽子さん、休日課長クン、そして3年目のきただにひろしクン、玉井詩織クン、それと同じ初参加の尾崎裕哉クン あとは地元の小学生達 マイナスイオンをたっぷり浴びての田植えは最高!!」と記した。坂崎は苗を両手に持って満面の笑み。田植え機のハンドルを握る姿も披露した。



日本の原風景でスターが見せた楽しそうな笑顔。女優・南野陽子、ゲスの極み乙女の休日課長、アニメ「ONE PIECE」の主題歌「ウィーアー！」で知られる歌手・きただにひろし、ももいろクローバーＺの玉井詩織、父に尾崎豊さん(1992年死去)を持つシンガー・ソングライターの尾崎裕哉の姿も。音楽プロデューサーでピアニストの宗本と南野は「まいづる親善大使」を務めている。



尾崎と玉井が撮影した写真も公開。「いや～、とにかくのどかで子供の頃夏休みに毎年行っていたおふくろの田舎を思い出しました 忙しいツアーの合間でしたが、とても良い気分転換になったステキな寄り道でした」と楽しい体験だったことをうかがわせ、次なるチャンスにも意欲的。「こうなりゃ秋の稲刈りも行くか 笑」と結んでいた。



少年のような表情に、ファンからは「長靴似合うしとっても楽しそう」「お洒落な田植え姿ですね」「幸ちゃんも皆さんも素敵な笑顔」「自然っていいですよね」「燃える男の赤いトラクターではないけどw様になってますよ」といった声のほか、「美味しいお米ができますように!!」と収穫を楽しみにする声も寄せられていた。



坂崎は1954年生まれ。73年に明治学院大で出会った高見沢俊彦、桜井賢とTHE ALFEEを結成。74年に「夏しぐれ」でデビューし、83年に「メリーアン」が大ヒットした。4月にはライブ通算3000本を達成している。



（よろず～ニュース編集部）