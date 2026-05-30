タレント・山川恵里佳が26日、自身のインスタグラムを更新。鍛えられたボディがのぞくショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】重ね着タンクトップの下 日々の鍛錬がうかがえる美腹筋

キックボクシングに取り組むストイックなトレーニング動画をアップするなど、これまでも美ボディを披露している山川。この日は「走ってきた」と重ね着の短めタンクトップにデニム、美しい腹筋が見えるセパレートのコーデで伝え、「私も参加するいわて盛岡シティマラソン2026 ぜひ一緒に走りましょう！」と呼びかけた。



今年のいわて盛岡シティマラソンは10月4日に開催。昨年10月には3度目のファンラン参加を報告し、「気持ちよく完走させていただきました」とつづっている。少し先にも思えるが、日々の積み重ねが結果につながる。準備期間としてはまっただ中と言えるかもしれない。



ファンからは「本番に向けて頑張ってね」とエールも。さらに3月に44歳を迎えたとは思えない変わらぬ透明感にも反響が寄せられている。「だんだん若々しくなってる」「めちゃくちゃ可愛い」「何度みても首傾げは可愛い過ぎる」といった声が届いていた。



山川は1982年生まれ、岩手県出身。98年にグラビアアイドルの登竜門「ミスヤングマガジン」の特別賞を受賞し、芸能界入り。2007年にタレント・おさる(当時はモンキッキー)と結婚。2児の母でもある。



（よろず～ニュース編集部）