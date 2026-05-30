記事ポイント マツダスタジアム生放送と『TSSニュースナイト』の2段階でデビューを果たします野川諭生アナ・梶谷羽奈アナのアドバイスを受け、初のニュース放送を丁寧に伝えきっています6月1日（月）から6日連続でレギュラー番組に出演する「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタートします マツダスタジアム生放送と『TSSニュースナイト』の2段階でデビューを果たします野川諭生アナ・梶谷羽奈アナのアドバイスを受け、初のニュース放送を丁寧に伝えきっています6月1日（月）から6日連続でレギュラー番組に出演する「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタートします

テレビ新広島（TSS）に、廣瀬蓮（ひろせ れん）アナウンサーが加わります。

大学まで野球のプロを目指して打ち込んできた経歴を持ち、鍛えた体格を武器にさまざまな挑戦に臨む新人です。

テレビ新広島「廣瀬蓮アナウンサー」

所属：テレビ新広島（TSS）初お披露目：2026年5月9日（土）『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』ニュースデビュー：2026年5月25日（月）『TSSニュースナイト』特別企画：「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」2026年6月1日（月）スタート予定

廣瀬蓮アナウンサーの初お披露目は、5月9日（土）放送の『スポラバ特別編 ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』です。

TSSスポンサードゲーム「新しいカギでずきゅん。TSS全力応援デー」が開催されたマツダスタジアムからの生放送で、ハナコ岡部さんが6人の男性のなかから廣瀬アナを見つけ出す「新人アナウンサーをさがせ！」や、平川蓮選手との「れんれんトーク」といったバラエティあふれる企画に出演します。

その後フジテレビでのアナウンサー研修を経て、5月25日（月）の『TSSニュースナイト』でニュースデビューを果たしています。

先輩の野川諭生アナと梶谷羽奈アナからのアドバイスを受け、初の生放送ニュースを丁寧に伝えきります。

梶谷アナのアドバイスと初鳴きの舞台裏

本番前の廣瀬アナは「練習とは違う緊張感があります」と口にしていますが、梶谷羽奈アナのアドバイスを真摯に受け止め、放送本番に臨んでいます。

初鳴きを終えた後は「先輩たちのすごさを改めて実感します。放送に携わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、これからも一歩一歩成長していきます！」とコメントしています。

6日連続出演「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」

6月1日（月）から「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」がスタートし、TSSのレギュラー番組に6日連続で出演する予定です。

大学まで野球のプロを目指してきた経験と体当たりの姿勢で、さまざまな企画に挑みます。

TSS公式インスタグラム（@tss_tv_official）では、合計1万「いいね」を目指した投稿企画も実施されます。

1万「いいね」が達成された場合、視聴者プレゼントの内容がグレードアップする予定です。

大学まで野球一筋に打ち込んだ経歴を持つ廣瀬蓮アナウンサーが、6月1日からの6日間にわたりTSSのレギュラー番組に連続出演します。

TSS公式インスタグラムの1万「いいね」達成で視聴者プレゼントがグレードアップするキャンペーンも同時展開される予定です。

テレビ新広島「廣瀬蓮アナウンサー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 廣瀬蓮アナウンサーはどのような経歴を持っていますか？

A. 大学まで野球のプロを目指して取り組んできた経歴を持ちます。

テレビ新広島（TSS）入社後はフジテレビでアナウンサー研修を受け、2026年5月25日（月）の『TSSニュースナイト』でニュースデビューを果たしています。

Q. 「TSS新人アナ 廣瀬いいねWEEK」のインスタグラム企画はどのような内容ですか？

A. TSS公式インスタグラム（@tss_tv_official）で合計1万「いいね」を目指した投稿企画です。

1万「いいね」に達した場合、視聴者プレゼントの内容がグレードアップする予定です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大学まで野球一筋、初鳴きは生放送！ テレビ新広島「廣瀬蓮アナウンサー」 appeared first on Dtimes.