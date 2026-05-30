入場無料、台湾夜市が甲府・幕張・御徒町に登場！ DotDeli「超級台湾屋台祭2026」

記事ポイント 地上波でも取り上げられた「台湾屋台祭」が規模・演出・コンテンツをパワーアップして2026年に再登場魯肉飯・大鶏排・小籠包・台湾かき氷など台湾の定番グルメが全国から集結甲府・幕張・御徒町の3会場を巡るリレー開催、いずれも入場無料 地上波でも取り上げられた「台湾屋台祭」が規模・演出・コンテンツをパワーアップして2026年に再登場魯肉飯・大鶏排・小籠包・台湾かき氷など台湾の定番グルメが全国から集結甲府・幕張・御徒町の3会場を巡るリレー開催、いずれも入場無料

台湾の夜市の雰囲気を日本で再現するフードフェスティバルが、首都圏3会場を巡るリレー形式で開催されます。

DotDeliが手がける『超級台湾屋台祭2026』は、2026年6月の甲府を皮切りに、幕張・御徒町へと会場を移しながら秋まで続く大型イベントです。

DotDeli「超級台湾屋台祭2026」

名称：超級台湾屋台祭2026甲府会場：2026年6月13日（土）〜6月21日（日）全9日間幕張会場：2026年8月8日（土）〜8月11日（火祝）全4日間御徒町会場：2026年9月19日（土）〜9月23日（水祝）全5日間入場料：無料主催：DotDeli株式会社（問い合わせ先：info@pavilitas.co.jp／TEL 070-2293-8549、平日9:00〜15:00）

従来の「台湾屋台祭」から出店規模・演出・コンテンツを強化した『超級台湾屋台祭2026』は、食べるだけにとどまらず台湾カルチャーを体感できるフェスティバルとして生まれ変わっています。

魯肉飯・大鶏排・小籠包・台湾かき氷といった台湾の定番グルメが全国から集結し、物販や体験コンテンツも展開されます。

首都圏リレー開催の第一弾は山梨県の甲府会場で、6月13日（土）から6月21日（日）までの9日間にわたって開かれます。

入場無料のため、友人同士・家族連れ・カップル・観光客など幅広い層が立ち寄れる間口の広さが特徴です。

台湾グルメのラインナップ

今回のイベントでは、台湾の屋台文化を代表するメニューが出揃います。

豚バラ肉を甘辛のタレで煮込んで白米にかける魯肉飯、骨付き鶏もも肉を大判に揚げた大鶏排、蒸籠で提供されるジューシーな小籠包、台湾産の食材を使った台湾かき氷など、現地の夜市に並ぶ定番メニューが一堂に会します。

複数の屋台が軒を連ねる会場構成で、台湾の屋台街を歩くような体験が得られます。

体験コンテンツと物販

グルメにとどまらず、物販エリアと体験コンテンツも順次展開される予定です。

台湾カルチャーに触れられるコンテンツが加わることで、食事以外の滞在目的も生まれます。

イベント詳細はDotDeliの公式LINEアカウント（甲府会場専用）で順次更新され、全員参加できるクーポン抽選も実施されます。

開催スケジュールと注意事項

3会場のうち甲府が最初の開催地となり、続いて幕張（8月）、御徒町（9月）と移動する構成です。

幕張・御徒町の公式LINEは準備中で、情報は順次公開されます。

荒天の場合は中止となる場合があり、その際はSNSで発表されます。

開催時間などの詳細は変更になる可能性があるため、公式情報の確認が推奨されます。

入場無料・9日間という甲府会場のスケジュールは、週末に合わせて訪れやすい日程になっています。

台湾の定番グルメを屋台形式で味わえる機会として、山梨近郊からの来場も見込まれます。

DotDeli「超級台湾屋台祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 甲府会場の開催期間と入場条件は何ですか？

A. 甲府会場は2026年6月13日（土）から6月21日（日）までの全9日間で開催され、入場は無料です。

Q. 幕張・御徒町会場の詳細はどこで確認できますか？

A. 両会場の公式LINEは準備中で、イベント詳細はDotDeliの公式SNSおよび公式LINEアカウントで順次案内されます。

Q. 荒天時のイベント中止はどこで告知されますか？

A. 荒天による中止の場合は、主催者のSNSアカウントで発表されます。

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