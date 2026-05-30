専門職が職種を越えてつながる対話企画！ こうのす共生病院「おせっかい議」

記事ポイント こうのす共生病院が地域の医療・介護専門職を対象とした対話企画「おせっかい議」の第2回を2026年5月18日に開催しましたケアマネジャーや市議会議員など多様な職種が職種・所属を越えて対話し、「相談へのハードルが下がった」という声が上がっていますSocial Goodプロジェクト コミナスモデル推進室が主導し、地域の顔の見える関係づくりを継続的に進めています こうのす共生病院が地域の医療・介護専門職を対象とした対話企画「おせっかい議」の第2回を2026年5月18日に開催しましたケアマネジャーや市議会議員など多様な職種が職種・所属を越えて対話し、「相談へのハードルが下がった」という声が上がっていますSocial Goodプロジェクト コミナスモデル推進室が主導し、地域の顔の見える関係づくりを継続的に進めています

医療と介護の連携において、制度や仕組みの整備と同時に「相談しやすい人間関係」を土台として築く動きが広まっています。

こうのす共生病院は2026年5月18日（月）、地域の専門職同士が肩書を越えてつながる対話企画「おせっかい議」の第2回を開催しました。

職種や所属の壁を越えた交流の場が、地域ケアの下支えとして機能しています。

こうのす共生病院「おせっかい議」

開催日時：2026年5月18日（月）13:30〜15:30対象：医療・介護専門職会場：こうのす共生病院主催：こうのす共生病院 Social Goodプロジェクト コミナスモデル推進室問い合わせ：048-541-1131 / info@kouaikai.jp

「おせっかい議」は、医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院 Social Goodプロジェクト コミナスモデル推進室が企画・運営する対話の場です。

医療と生活をつなぐ架け橋として、専門職同士が肩書や役割を超えて一人の人間としてつながることを目的に設計されています。

今回は第2回の開催で、地域のケアマネジャー、医療・介護従事者、市議会議員など多様な専門職が参加し、アイスコーヒーで乾杯しながら和やかに始まります。

参加者一人ひとりの価値観や人柄を知り、それらを地域のケアにどう生かせるかを対話する「ケアの作戦会議」として位置づけられており、単なる交流会とは異なる継続的な取り組みとして実施されています。

第1回に続き今回も多くの専門職が集い、職種や所属を越えた意見交換の時間となります。

「相談しやすい関係性」が地域ケアの土台に

テーブルを囲む参加者たちが互いの経験や考えに耳を傾けながら、立場の異なる専門職同士が率直に言葉を交わしています。

こうのす共生病院では、制度や仕組みだけでなく専門職同士が人間として知り合うことが、地域支援の土台になるという考えのもと取り組みを進めています。

地域包括ケアが進む中、医療・介護の連携は地域で暮らし続けるための基盤として求められています。

一方で、立場や役割、日常的に接する環境の違いから、連携や相談への心理的なハードルが生じることがあります。

こうのす共生病院では医療機関側から地域へ歩み寄り、日頃から顔の見える関係性を築くことで、介護・福祉の現場からも気軽に連絡できる環境づくりを目指しています。

参加者からは「普段なかなか話す機会のない職種の人と話せた」「仕事以外の一面を知ることで距離が近く感じた」「相談するハードルが少し下がった気がした」という声が上がっています。

Social Goodプロジェクトの継続的な取り組み

病院スタッフと参加者との交流も自然な形で行われ、職種や立場を越えた対話が会場全体に広がっています。

こうのす共生病院の Social Goodプロジェクトは、医療・福祉の枠を超えて地域の孤立を防ぐことを目的とした取り組みで、コミュニティナースによる伴走支援、地域交流拠点「こうのすえん」の運営、地域住民との対話の場「井戸端会議」などを主な活動として展開しています。

「おせっかい議」という名称には、相手のことを少し気にかけ、必要なときに自然に声を掛け合える関わりを大切にするという考えが込められています。

こうのす共生病院では、こうした関わりが特別なものではなく地域の中で当たり前に生まれる文化となることを目指し、継続的に取り組みを進めています。

顔の見える関係性が、専門職同士の連携をより円滑にし、利用者・患者の暮らしを支える力になっています。

「おせっかい議」は回を重ねるごとに参加者の幅が広がり、地域医療・介護のネットワーク形成の場として定着しつつあります。

こうのす共生病院 Social Goodプロジェクト コミナスモデル推進室の詳細は公式サイトに掲載されています。

こうのす共生病院「おせっかい議」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おせっかい議」はどのような専門職が対象ですか？

A. 医療・介護専門職が対象で、第2回にはケアマネジャー、医療・介護従事者、市議会議員など幅広い職種の参加者が集まります。

Q. 「おせっかい議」は今後も継続して開催される予定ですか？

A. こうのす共生病院 Social Goodプロジェクト コミナスモデル推進室が主導し、継続的な取り組みとして実施されています。

開催情報は公式サイト（kouaikai.jp）に掲載されます。

Q. Social Goodプロジェクトにはどのような活動が含まれますか？

A. コミュニティナースによる伴走支援、地域交流拠点「こうのすえん」の運営、地域住民との対話の場「井戸端会議」の3つが主な活動として挙げられています。

詳細はSocial Goodプロジェクトページ（kouaikai.net/sgpj）に掲載されています。

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