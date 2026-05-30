酷暑日・天気痛・熱中症を15講座で専門習得！ バイオクリマ研究会「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」

記事ポイント NPO法人バイオクリマ研究会が「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」の受講生を募集中オンデマンド配信で全15講座を提供、申込期限は2026年7月8日これまでに670名以上が資格を取得し、医療・介護・スポーツ・メディア分野で活躍 NPO法人バイオクリマ研究会が「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」の受講生を募集中オンデマンド配信で全15講座を提供、申込期限は2026年7月8日これまでに670名以上が資格を取得し、医療・介護・スポーツ・メディア分野で活躍

2026年4月、気象庁が最高気温40℃以上の日を「酷暑日」として公式に定義し、苛烈な暑さへの備えが社会全体の課題となっています。

バイオクリマ研究会は、気象情報を健康管理に活かす専門家を育成する認定講座の第19期を開講し、2026年5月より受講生の募集を開始しました。

バイオクリマ研究会「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」

名称：第19期 健康気象アドバイザー認定講座主催：NPO法人バイオクリマ研究会後援：日本生気象学会協賛：いであ株式会社開催形式：オンデマンド配信（専用テキスト＆講義PDF資料あり）配信期間：2026年5月8日(金)12:00 〜 2026年8月7日(金)12:00申込期限：2026年7月8日(水)12:00

「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」は、2008年設立のバイオクリマ研究会（理事長：紫藤 治）が主催する資格認定プログラムです。

熱中症・天気痛・循環器疾患・感染症といった気象起因の健康リスクを、衣食住から気候変動まで幅広い視点で体系的に学べる全15講座がオンデマンド形式で提供されます。

東京大学大学院・法政大学・文化学園大学など各大学の教授陣や、気象予報士の資格も持つ医師など、複数の専門性を兼ね備えた講師が担当します。

全15講座のうち10講座以上を受講し、バイオクリマ研究会所定のレポートを提出して一定水準に達した受講者に「健康気象アドバイザー認定証」が発行されます。

これまでに670名以上が資格を取得し、医療・介護・スポーツ・教育・メディアなど多様な分野で健康気象の専門家として活躍しています。

酷暑日の公式定義と法改正が生んだ背景

2026年4月に気象庁が「酷暑日（最高気温40℃以上）」を公式定義したことで、従来の「猛暑日（35℃以上）」を超える苛烈な暑さが統計上の現実として認定されました。

熱中症警戒アラートの発表回数は過去最多水準を更新し続けており、気象情報を正確に読み解いて適確な判断と行動を取れる人材の育成が急務となっています。

また、2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正により、屋外作業をはじめ熱中症リスクの高い労働環境での健康管理措置が事業主に義務付けられました。

気象情報を活用して労働者を守る体制整備と指導が求められる場面は、企業・団体を問わず広がっています。

高温環境下での熱中症発生メカニズムや予防の環境評価指標WBGT（暑さ指数）については、第13講座「熱中症」（96分）で詳しく解説されます。

15講座のカリキュラム構成

全15講座は、気候・地理・生理学の基礎（各82〜96分）から出発し、入浴・循環器疾患・花粉症・天気痛・住まい・衣服・スキンケア・気候変動・薬膳・感染症・運動・食品市場動向まで幅広いテーマをカバーします。

最短63分（第9講座「スキンケアと季節の過ごし方」）から最長128分（第6講座「天気痛」）まで、講座ごとに視聴時間が設定されています。

天気痛の発症メカニズムは動物実験結果や臨床事例を通じて解説され、第11講座「日本の気候と薬膳」では漢方（中国伝統医学）の基礎と日本の四季に即した食養生が国際中医薬膳師でもある気象予報士の石田よしみ氏により体系化されます。

第15講座「気象と食品市場動向」では、スーパーマーケットの食品販売実績データをもとに天気と食嗜好の因果関係が考察されます。

気象予報士・医師・大学教授など異なるバックグラウンドを持つ15名の講師陣が、それぞれの専門領域と気象の交差点を解説する構成です。

受講料と申込条件

一般：50,000円（税込）学生：25,000円（税込）健康気象アドバイザー既認定者：25,000円（税込）法人一括（5名以上）：1名あたり40,000円（税込）バイオクリマ研究会会員・賛助会員：40,000円（税込）

受講料は全15講座一括申込のみの受付で、単講座ごとの選択受講には対応していません。

申込はPeatix（外部イベント告知サイト）経由で受け付けており、詳細はバイオクリマ研究会の公式サイトに掲載されています。

本講座申込を機にバイオクリマ研究会へ新規入会する場合、会員価格（40,000円）が適用されます。

オンデマンド配信のため、医療・介護・スポーツ・教育・メディアなど各職場で働きながら2026年8月7日までの期間内に受講を進められます。

学生・既認定者向けの25,000円プランのほか、5名以上での法人一括申込（1名あたり40,000円）も用意されており、チームで資格取得を目指す企業・団体にも対応しています。

バイオクリマ研究会「第19期 健康気象アドバイザー認定講座」の紹介でした。

よくある質問

Q. 講座はどのような教材で学びますか？

A. 専用テキストと講義PDF資料が用意されており、オンデマンド映像と組み合わせて学習できます。

資料の詳細はバイオクリマ研究会の公式サイトに案内されています。

Q. 法人申込で5名未満の場合、一般価格との違いは何ですか？

A. 法人一括価格（1名あたり40,000円）は5名以上での申込が条件です。

5名未満の場合は一般価格（50,000円）が適用されます。

会員・賛助会員価格（40,000円）については、入会手続きの詳細がバイオクリマ研究会の公式サイトに掲載されています。

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