4専門領域が連携、経営判断向けAI体制！ サイカ「Chief AI Office」

記事ポイント 株式会社サイカが2026年5月1日より社内チーム「Chief AI Office」を発足Research・Data Science・Software Engineering・Productの4領域の専門家が連携する「分散型AIリード体制」を構築業務効率化にとどまらない、経営・事業の意思決定に資するAIソリューション開発を推進 株式会社サイカが2026年5月1日より社内チーム「Chief AI Office」を発足Research・Data Science・Software Engineering・Productの4領域の専門家が連携する「分散型AIリード体制」を構築業務効率化にとどまらない、経営・事業の意思決定に資するAIソリューション開発を推進

データサイエンスファームのサイカが、AIの研究開発を推進する社内チーム「Chief AI Office」を2026年5月1日に発足させました。

4領域の専門家が知見を統合する「分散型AIリード体制」のもと、企業の意思決定に直結するAIソリューションの開発が本格的に動き出しています。

サイカ「Chief AI Office」

発足日：2026年5月1日運営会社：株式会社サイカチーム構成：Research・Data Science・Software Engineering・Product の4領域メンバー：CRO 村田賢太、CDSO 羽田哲也、CTO 天野太智、CPO 生内洋平

「Chief AI Office」は、AIの研究開発における4つの専門領域--Research（基礎研究）、Data Science（データ解析）、Software Engineering（システム実装）、Product（プロダクト開発）--の専門家が結集した体制です。

一般的にAI研究開発のトップには個人のChief AI Officerを据えるケースが多い中、サイカはそれぞれの領域を各スペシャリストが分担・補完しあう「分散型AIリード体制」を採用しています。

設立の背景には、15年にわたって蓄積してきたデータサイエンスの知見があります。

社内外のデータをそのままAIに読み込ませるだけでは汎用的な回答しか得られないケースが多い中、サイカはデータサイエンスによってデータを価値ある情報へ転換し、企業独自のコンテキストをAIに与えることで、経営・事業の意思決定に活用できるアウトプットを複数のエンタープライズ企業との検証で実証しています。

4領域の役割と担当メンバー

Chief AI Officeは、4つの役割が有機的に連携する構造になっています。

Researchは中長期的な技術的優位性の確保を目的に、最新論文や先端アルゴリズムの調査・研究を担い、AIアーキテクチャや技術選定・データ戦略を扱います。

Data Scienceは膨大なデータを価値ある洞察へ変換する統計解析・機械学習・数理モデル開発を担当し、事業の科学的解明とエビデンス創出の役割を果たします。

Software Engineeringは計算リソースの最適化と堅牢なシステムインフラ構築を担い、AIモデルの社会実装やMLOps・セキュリティを統括します。

Productはユーザーの利便性への落とし込みを担当し、AI の顧客価値化・プロダクト倫理・UX統合を管轄します。

各領域の担当は順に、執行役員CROの村田賢太氏、執行役員CDSOの羽田哲也氏、執行役員CTOの天野太智氏、執行役員CPOの生内洋平氏が務めます。

メンバーの略歴

CROの村田賢太氏は北海道大学で博士後期課程を修了後、2010年よりRubyのコミッターとして数値まわりの改善に従事し、2019年からはApache Arrowのコミッターとしても活動しています。

2022年にサイカへCROとしてジョインします。

CDSOの羽田哲也氏は大阪大学大学院システム創生専攻を修了後、リクルートでデータサイエンティストとして活躍し、2022年にサイカへ入社。

2026年3月より現職に就いています。

CTOの天野太智氏はラクスルでの開発チームリーダーやSpeeeでのリードエンジニア・エンジニアリングマネージャーを経て2020年にサイカへ参画し、2022年4月にCTOへ就任しています。

CPOの生内洋平氏はWEB接客システムFlipdeskの開発を機に自社をKDDIへ売却した経歴を持ち、マクアケの執行役員CTOを経て、取締役就任・上場を経た2024年に退任後、サイカへ参画しています。

今後の展開

Chief AI Officeは、複数のエンタープライズ企業との取り組みの中でプロトタイプを構築したAI活用新ソリューションの製品化を推進し、近日中の正式提供開始を目指します。

開発管掌取締役の是澤太志氏は、4名のスペシャリストが知見を有機的に結合させる「分散型AIリード体制」こそがビジネスへのAI適用においてベストな選択であると述べています。

局所的な業務プロセスの効率化にとどまらず、経営や事業の意思決定レベルでAIを活用できる企業はまだ少ないとされる中、サイカの「Chief AI Office」は15年分のデータサイエンスの知見と4領域の専門性を組み合わせ、エンタープライズ企業向けのAIソリューション価値向上を具体的な体制で推進しています。

サイカ「Chief AI Office」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Chief AI Office」はいつ発足しましたか？

A. 2026年5月1日に発足しています。

サイカがソリューションの提供価値向上を目的として設立します。

Q. 「分散型AIリード体制」と一般的なChief AI Officer体制の違いは何ですか？

A. 一般的な体制では個人のChief AI Officerをトップに据えますが、「分散型AIリード体制」ではResearch・Data Science・Software Engineering・Productの4領域それぞれに専門家を配置し、各領域が分担・補完しあう構造になっています。

AIに関する研究開発は対象領域が多岐にわたり各領域に極めて深い専門性が求められるため、この体制が採用されています。

Q. 新ソリューションの提供開始時期はいつ頃ですか？

A. 近日中の正式提供開始が目標とされています。

詳細な時期はサイカの公式サイト（xica.net）に掲載されます。

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