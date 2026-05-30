人気落語家・桂吉弥（55）は30日、サンケイボールブリーゼ（大阪市北区）で「桂吉弥独演会」を開催。古典落語「帯久」、創作落語「AIシテル」（石山悦子作）、「狐芝居」の3席を披露し、満席900人のファンを魅了し「楽しい会になりました」と笑みを浮かべた。

冒頭で先日の上方落語協会会長選挙について「会長になりそこねました」と笑いを誘った吉弥。「ボクに12票入りました」と明かし、さらに「2年前には2票。弟子は3人いるんですが」とまた、笑いを誘った。

昨年から過去にやったことのないネタを積極的に披露している吉弥。今年は「第3回上方落語台本大賞」の大賞に輝いた「AIシテル」を最初の1席に持ってきた。20年4月、大賞受賞後の発表会が新型コロナ禍で中止になり、翌21年の会も中止となった。日の目を見たのは24年。桂ポンポ娘がアレンジ版「夜のAIシテル」を演じた。今年1月、受賞作の「幻のネタ下ろし」として原作を吉弥が演じ、その後の会でネタを練り直して、完成度の高くなった今回はさらに爆笑をさらった。

落語作家の石山さんによると「ゴスペルと浪曲が、絶品レベルで上手な人」、「横山たかしさんのモノマネができる人」と演者を模索し、吉弥に白羽の矢が。未来の噺で、AIロボット妻が登場する。

吉弥は芸歴30年を超え、今後の目標は「米朝師匠、吉朝師匠のネタで（皆が）やってないネタをやりたい。米朝師匠の全集を読んで、片っ端からやろうかと」と「菊江の仏壇」「算段の平兵衛」などこれまで以上に古典落語にも力を入れていく構えだ。

31日も「しじみ売り」「阿武松（おうのまつ）」ともう1席の計3席を演じる予定だ。