『コナン』と『プリキュア』異例コラボ放送に声優驚き 高山みなみ、蘭姉ちゃん変身と思った「ダークですけど」
アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることを記念して、江戸川コナン役の高山みなみ、キュアアンサー／明智あんな役の千賀光莉よりコメントが到着した。また、スペシャルPVが解禁となり、コラボグッズが発売されることも決定した。
【動画】プリキュアに麻酔銃を撃つコナン君（笑）公開されたスペシャルPV
これは31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現する。
気になるコラボ放送の物語は、31日放送の『名探偵プリキュア！』の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」では、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルPVでは、コラボ放送回の本編映像を見ることができ、各キャラクターたちが奇跡の共演を果たしている。『コナン』とコラボしたシーンでは、主人公の明智あんなにコナン君が「お姉さんたち、何しているの？」というセリフや、あんなをお馴染みの腕時計型麻酔銃で眠らせて「眠りのあんな」が登場する様子を見ることができる。
■高山みなみ（『名探偵コナン』江戸川コナン役）コメント
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの？！もしかして蘭姉ちゃんが？！なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
■千賀光莉（『名探偵プリキュア！』キュアアンサー／明智あんな役）コメント
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させ ていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！
■コラボグッズ詳細
・プリティストア
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルスタンド
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルコースター
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ キラキラビッグ缶バッジ
発売時期：6月23日（火）
発売場所：プリキュア プリティストア常設店
・エンスカイ
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」
発売時期：2026年8月下旬
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ 300 ピースジグソーパズル」
発売時期： 2026年7月下旬
・サンスター文具
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル２枚セット」
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ ステッカー２サイズセット」
発売時期：未定
・バンダイ
名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボTシャツ
名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボB2タオル
発売時期：未定
これは31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現する。
気になるコラボ放送の物語は、31日放送の『名探偵プリキュア！』の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」では、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルPVでは、コラボ放送回の本編映像を見ることができ、各キャラクターたちが奇跡の共演を果たしている。『コナン』とコラボしたシーンでは、主人公の明智あんなにコナン君が「お姉さんたち、何しているの？」というセリフや、あんなをお馴染みの腕時計型麻酔銃で眠らせて「眠りのあんな」が登場する様子を見ることができる。
■高山みなみ（『名探偵コナン』江戸川コナン役）コメント
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
え、誰か変身するの？！もしかして蘭姉ちゃんが？！なんて。TV局を越えて、制作会社を越えて実現するコラボがあるとは思ってもみませんでした。正に、歴史に残る大事件です（笑）。長きに渡り愛され続けているプリキュアとの共演は嬉しいことです。私もプリキュアだったことがありますしね（ダークですけど）。どんなお話になるのか、名探偵同士どう関わっていくのか楽しみにしていました。
――『名探偵プリキュア！』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
どこでどんなシチュエーションであっても、キャラクターは変わらないので、お芝居上で意識したことは特にはありませんでした。強いて言えば、マイクワークですね。二つのお話をそれぞれのホームスタジオで収録したのですが、やはり初めてのところは勝手がわからなくて、少し緊張感が上回りましたね。収録自体は休憩中にお喋りしながら、楽しく終えました。
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします！
いつも応援ありがとうございます。私たちと同じで、皆様もコラボと聞いて驚かれたと思います。それぞれの世界に『名探偵』たちがどう存在するのか、どう描かれるのか…。もちろん、推理シーンも見ごたえあります！いつもと違った世界を行き来する『名探偵』の共演をお楽しみください。
■千賀光莉（『名探偵プリキュア！』キュアアンサー／明智あんな役）コメント
――初めて今回のコラボのお話を聞いたときの感想を聞かせてください。
実は『名探偵プリキュア！』というタイトルを初めて聞いたときから、いつか『名探偵コナン』と関われたら素敵だな…！と思っていたので、今回プロデューサーさんからコラボのお話を伺ったときは、思わず大きい声が出てしまいました！そして『名探偵コナン』にキュアアンサーとして出演させていただくことも知り、憧れの大先輩の方々とご一緒させ ていただけることがとても光栄で、胸が高鳴りました。
――『名探偵コナン』でアフレコをする上で今回意識されたことはありますか？
『名探偵コナン』の世界にプリキュアが登場するというとてもワクワクする展開ではありますが、キュアアンサーらしさはそのままに『名探偵コナン』の世界観に溶け込むように意識して演じさせていただきました。キュアアンサーだけど、普段のキュアアンサーとは少し異なる…？いつもとは一味違う彼女が見られるかもしれません！
――放送を楽しみにしてくださっている視聴者のみなさまへメッセージをお願いします
『名探偵コナン』『名探偵プリキュア！』お互いの魅力がギュッと詰まったお話になっていますので、是非どちらの作品も視聴していただけたら嬉しいです。2つの異なる世界で活躍している名探偵が一緒に謎を解くという奇跡の瞬間を見届けましょう！
■コラボグッズ詳細
・プリティストア
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルスタンド
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ アクリルコースター
【名探偵プリキュア！】名探偵コナンコラボ キラキラビッグ缶バッジ
発売時期：6月23日（火）
発売場所：プリキュア プリティストア常設店
・エンスカイ
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ キャラクタースリーブ」
発売時期：2026年8月下旬
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ 300 ピースジグソーパズル」
発売時期： 2026年7月下旬
・サンスター文具
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ クリアファイル２枚セット」
「名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボ ステッカー２サイズセット」
発売時期：未定
・バンダイ
名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボTシャツ
名探偵コナン × 名探偵プリキュア！コラボB2タオル
発売時期：未定
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