◇プロ野球セ・パ交流戦 西武6-0DeNA(30日、ベルーナドーム)

DeNAが西武に0-6で敗れ連敗、試合後相川亮二監督が投手陣についてコメントしました。

プロ初の先発登板となった武田陸玖投手は2回で73球を要し2失点で降板となりました。相川監督は「制球のところかな、ストライクは投げているけど最終的にフォアボール4つだったし。決め球のところだと思うので、決して悪い投手だとは思ってないので、そういうものを作ってまた頑張って欲しい」と次回に期待しました。

前日の試合は4人の投手が登板し合計13失点。この日は2番手の若松尚輝投手が3イニング投げるなど、4人の中継ぎ陣が登板しましたが、リリーフ投手の負担について、「前から登板が多くなっている岩田（将貴）だったり、これは起用している僕の責任でもありますし、先発がなかなかイニングを投げられていない状態なので、本当にそこはみんなでクリアしていかないといけない。1軍2軍関係なくやっていかないと試合を作っていくのは難しくなっていくので、1軍はもちろん2軍で待機している人たちも全員の力でなんとかしていこうと思っています」と語りました。