おもちゃが取れずに困っていた赤ちゃんとワンコの、成長後の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で124万回再生を突破し、「ほっこりしちゃう」「平和がぎゅっとつまってる」といったコメントが寄せられています。

【動画：隙間に入ったおもちゃが取れなかった赤ちゃんと犬→成長すると…あまりにも平和な『助け合いの光景』】

隙間に入ったおもちゃが取れない…

TikTokアカウント「chacha.yui_channel」に投稿されたのは、キッチンの下に入り込んでしまった犬用おもちゃが取れなくなった赤ちゃん「ゆい」ちゃんと、コーギーの「ちゃちゃ」のお姿。

おもちゃが隙間に入ってしまい、キッチンと床の間を必死に覗いているゆいちゃんとちゃちゃ。「どうしよ」という表情を見せるちゃちゃの前で、ゆいちゃんは床に伏せてみますが、おもちゃは取れそうにありません。

時がたち、またしても同じ状況に

しばらく時間がたち、成長をとげたゆいちゃん。同じ場所におもちゃが入ってしまい、取れなくなったちゃちゃは、チラリとゆいちゃんの方を見ます。すると、力強くハイハイをしながらゆいちゃんが登場。

届かない場所に入ってしまったおもちゃを、じっと見つめているちゃちゃ。一方のゆいちゃんはハイハイでまっすぐにキッチンに近づいて行き、床に伏せて隙間に思い切り手を伸ばします。

おもちゃを取り出すことに成功！

無事におもちゃを取り出すことに成功したゆいちゃんは、すぐにちゃちゃに渡してあげます。軽やかな足取りで、おもちゃを咥えて去っていくちゃちゃの姿を、ゆいちゃんは穏やかな笑顔で見守っていたんだとか。

すぐに駆けつけて、ちゃちゃを助けてあげる心優しいゆいちゃん。ずっと一緒に過ごしてきたゆいちゃんとちゃちゃが、これからどんな関係性になっていくのか、とっても楽しみになります。

投稿には「ほっこりしちゃう」「平和がぎゅっとつまってる」「ワンコも嬉しそう」「おもちゃ取った後、母親のような眼差し」「なんて可愛い」「日々の成長が楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

ゆいちゃんとちゃちゃの賑やかな日常は、TikTokアカウント「chacha.yui_channel」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chacha.yui_channel」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。