【付録】「ほんものそっくり ハッピーがターンするポーチ」が付いてくる！ 『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』が5月29日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』（宝島社）の「ほんものそっくり ハッピーがターンするポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月29日に発売される『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』（税込2999円）。付録として、「ほんものそっくり ハッピーがターンするポーチ」が付いてきます。
「ハッピーターン」の50周年パッケージをそっくりそのまま再現したじゃばらポーチです。あのなつかしいパッケージデザインが忠実に表現されており、ハッピーターンファンならひと目見たときから心をつかまれる仕上がりになっています。サイズは縦24×横16.5×マチ2.5cm（約）で、小物類を収納するのにちょうどいい使いやすさも魅力です。
ポーチにはキャンディ型包装のアクリルチャームが付属しており、取り外して単体でも使えるのがポイントです。使いやすく楽しいアイテムを持ち歩けば、しあわせがツイてくること間違いなし。誌面ではおいしさのヒミツや製造工程など、販売開始から50年愛され続けるハッピーターンの魅力も大解剖されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』の「ほんものそっくり ハッピーがターンするポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月29日に発売される『HAPPY TURN ツイてるしあわせ ハッピーターン 50th ANNIVERSARY BOOK』（税込2999円）。付録として、「ほんものそっくり ハッピーがターンするポーチ」が付いてきます。
50周年パッケージそっくり！じゃばら仕様の遊び心あふれるポーチ
「ハッピーターン」の50周年パッケージをそっくりそのまま再現したじゃばらポーチです。あのなつかしいパッケージデザインが忠実に表現されており、ハッピーターンファンならひと目見たときから心をつかまれる仕上がりになっています。サイズは縦24×横16.5×マチ2.5cm（約）で、小物類を収納するのにちょうどいい使いやすさも魅力です。
取り外せるアクリルチャーム付きでさらにかわいさアップ
ポーチにはキャンディ型包装のアクリルチャームが付属しており、取り外して単体でも使えるのがポイントです。使いやすく楽しいアイテムを持ち歩けば、しあわせがツイてくること間違いなし。誌面ではおいしさのヒミツや製造工程など、販売開始から50年愛され続けるハッピーターンの魅力も大解剖されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)