打率.176の大不振 “不眠”に悩んだベッツが突然の「SNS断ち」を決断した理由「どうして、俺をフォローしてるのに、あんなことが言えるんだって」
打てずに苦しみ、理想的な日々を送れずにいるベッツ（C)Getty Images
元MVP戦士は、トップアスリートの抱える苦悩をぶちまけた。
偽らざる本音を打ち明けたのは、2019年にア・リーグMVPを手にした名手ムーキー・ベッツ（ドジャース）だ。米スポーツ専門メディア『The Athletic』に、ネット上の誹謗中傷に悩まされている現状について、「（SNSは）本当に憎しみに満ちている。信じられないくらいだよ」と告白した。
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今季のベッツはなかなか状態が上がってこない。腹斜筋の負傷によって負傷者リストにも入った33歳は、23試合の出場に留まっている5月29日時点（現地時間）、打率.176、6本塁打、出塁率.240、長打率.409、OPS.649と成績が低迷。どうにも捉えきれない打席が続いている。
デーブ・ロバーツ監督が「少し考えすぎている」と慮るほどの悩ましい日々を送る中で、ベッツは心無いファンによる誹謗中傷被害に直面した。『The Athletic』で自身のSNSアカウントを削除したというスーパースターは「眠れなかった」とも明かした。
「チームメイト、コーチ、フロントオフィスは皆、とても協力的で、僕を信じてくれている。でも、今のところ、“外の世界”はそうではない。どうして、俺をフォローしてるのに、あんなにネガティブなことが言えるんだって思うんだ」
苦しい状況を打破すべく、周囲の環境から“変えた”。その決断について「何が正しいのかを見極めるには、何度も失敗しなければならない」と語るベッツは、こうも続けている。
「ファンのみんなの応援があれば、間違いなく復活が早まると思ってる。今は学びの段階なんだ。昨年9月に見せたように、キッカケさえ見つかれば、まだプレーできる。自分らしさを保てると思っている」
すべては「自分らしさ」を求めるため――。はたして、“SNS断ち”はベッツを不振から改善させるキッカケとなるのだろうか。いずれにしても、アスリートに対する誹謗中傷は言語道断である。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]