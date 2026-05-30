【漢字間違い探しクイズ】見つけて爽快！「思」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
ずらりと並んだ「思」の中に、ひとつだけ異なる漢字が隠れています。一見するとすべて同じに見えますが、注意深く見ると違いが見つかるはず。集中して1文字1文字確認しながら、1分以内に見つけられるか挑戦してみてください！
ヒント：上半分にあります
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▼解説
「思」は上に「田」が付く漢字ですが、「恩」は上に「因」が付いています。どちらも下に「心」を持つため見分けにくく、上のパーツの違いに気づけるかがポイントでした！
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ずらりと並んだ「思」の中に、ひとつだけ異なる漢字が隠れています。一見するとすべて同じに見えますが、注意深く見ると違いが見つかるはず。集中して1文字1文字確認しながら、1分以内に見つけられるか挑戦してみてください！
問題：「思」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：恩正解は上から1つ目、左から10つ目「恩」でした。
▼解説
「思」は上に「田」が付く漢字ですが、「恩」は上に「因」が付いています。どちらも下に「心」を持つため見分けにくく、上のパーツの違いに気づけるかがポイントでした！
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)