30日に行われたラリー・ジャパンの中継に、人気お笑い芸人・チョコレートプラネットの長田庄平が現地レポーターとして登場。シソンヌ・長谷川忍から「顔と頭が小さすぎて」とツッコミを受けるなど、意外な姿やアドリブを交えた現地レポートが会場とSNSを大いに沸かせた。

【映像】現地レポ中の意外な姿（実際の様子）

中継の冒頭では帽子を被らずにレポートしていた長田だったが、SS10の開始前に東京スタジオから再び中継が繋がると、日本人ドライバーの勝田貴元から貰ったというキャップを被って画面に現れた。これに対し、スタジオの長谷川はすかさず「いきなり貰った帽子被ってんじゃん」と反応。さらに長谷川は「いやこれ、あの、顔と頭が小さすぎて、そのキャップもう耳入っちゃってんですよ」「顔小さすぎんだよお前」と指摘。長田は「いいんですよ帽子のサイズは」と返すなど、息の合った掛け合いを見せる一幕があった。

現地の熱気を伝える長田は、その後、会場にいる観客に向けて「盛り上がっていきましょー！」とアドリブで呼びかけた。現地のファンから大きな歓声が上がると、長田は「あ、ほら、もう凄い盛り上がってます！」と嬉しそうにアピール。長谷川から「もっと盛り上げてくんないと」と煽られると、長田は全力で「皆さん一緒に盛り上がっていきましょー！いぇーい！ラリージャパン！！」と大声で叫び、現地を盛り上げた。このハイテンションな叫びに対し、長谷川は「ちょっと郷ひろみさんみたいな感じ今。ジャパンって言いましたけども」と突っ込み、スタジオは笑いに包まれた。

この長田のユーモア溢れる現地レポートと長谷川の絶妙なツッコミに対し、中継を見ていた視聴者からは「最高です面白い!」「遠くの人も反応してる」と爆笑の声が上がったほか、アドリブに応じた観客に対しても「現地も大盛り上がり」「声出してくれるのはノリが良い証拠だよね」といったコメントが数多く寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）