５人組女性グループ・ＩＬＬＩＴのモカが、約１カ月間の活動休止を経て２９日、韓国の音楽番組「ミュージックバンク」のステージでファンと再会したと、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

復帰のニュースは同日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）の公式ニュースで伝えられたという。

モカの所属事務・ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢは「４枚目のミニアルバム『ＭＡＭＩＨＬＡＰＩＮＡＴＡＰＡＩ』の活動が終了する前に『ステージに立ってファンの皆さんに会いたい』というモカの意志は強く、モカは音楽番組の最終週のステージに参加する」と伝えたとした。

モカはアルバム発売前に活動を休止していたため、メンバーそろってのステージはこの日が初めてとなった。ただ、全ての日程に参加するわけではなく、体調や準備状況を考慮し一部のスケジュールを柔軟に調整する計画だという。そのため、６月６日に開催される「２０２６ Ｗｅｖｅｒｓｅ Ｃｏｎ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」には、練習に十分参加できなかった事情により不参加になるとした。

同社は４月２０日に「モカが体調不良により病院で治療を受け、休養が必要と診断された」と報告し、活動を一時休止すると発表していた。