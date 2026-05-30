◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝 神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）

京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが、２９日に８３歳で亡くなったことを受け、この日、試合に出場した同校ＯＢは喪章をつけてプレーした。神戸のＳＨ上村樹輝は「僕の母校である、伏見工を作ってくださった方。今の自分があるのも、山口先生が素晴らしい環境、学校を作ってくれた、その伝統の中に僕がいて今があるので。そういう思いもあった」と胸中を明かした。

東京ＳＧの尾崎泰雅は試合後、リーグを通じてコメントを発表。「山口先生は伏見工業を作った人だと思っています。そこに入ってラグビーができたことを誇りに思っています。直接教わることは少なかったですけど、山口先生が元気にグラウンドの周りを歩いている姿が今でも思い浮かびます。これからも『信は力なり』を胸に刻み頑張っていきたいと思います」とした。

１９７４年に体育教員として伏見工に着任した山口さんは、翌７５年にラグビー部監督就任。情熱ある指導で、無名の公立校を屈指の強豪校に育て上げた。元日本代表ＳＯの平尾誠二（故人）さんや、同ロックの大八木淳史氏、同ＳＨの田中史朗氏らを指導。山口さんをモデルにしたドラマ「スクール☆ウォーズ」は、ラグビーブームを巻き起こした。