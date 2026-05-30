楽天の監督を務めた平石洋介さんが３０日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園時代の厳しすぎる上下関係を振り返る一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。厳しい寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

「僕はＰＬ学園史上初の２ケタ背番号のキャプテンとして（共演の）上重聡と同学年で甲子園に出場しました。イーグルス監督時代はＰＬ出身監督として初めてＡクラスに入らせていただきました」と自己紹介した平石さん。

先輩との厳しい関係について聞かれると「ＰＬ用語っていうのがあって。『顔か！』って…。『お前、顔に出してるのか？』『嫌な顔してるのか？』っていうような言葉を『顔か！』って言われるわけです」と回顧。

「僕ら最初入った時、（意味が）分からなくて。僕らの同級生でもともとブスッとしてる顔の人がいたんですけど、ミーティングの時、そいつが『顔か！』って言われて、なんのことか分からないんで、満面の笑みで『ハイッ！』って言ったら、愛のムチが飛んできて」と赤裸々に振り返ると「僕らもまったく分からなかったんで、終わった後に先輩に（意味を）教わって」と説明していた。