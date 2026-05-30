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■全国の31日（日）の天気

高気圧に覆われ、西日本から北日本は、広い範囲で晴れるでしょう。お出かけ日和になりそうです。ただ、関東北部や九州の一部でにわか雨がありそうです。沖縄は、雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。また、台風6号の北上に伴い、海では波が高くなりそうです。最低気温は九州から関東で20℃くらいの所が多いでしょう。

最高気温は九州から東北で30℃前後の所が多く、日田（大分）は35℃、久留米（福岡）と佐賀は34℃、福島や鳥取で33℃などと予想されています。こまめに水分を補給し、室内では無理せずエアコンを使用するなど、熱中症対策を心がけて下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　14℃（±0　6月中旬）
仙台　　　16℃（＋1　6月中旬）
新潟　　　17℃（＋3　6月上旬）
東京都心　20℃（＋1　6月下旬）
名古屋　　20℃（＋4　6月中旬）
大阪　　　20℃（＋3　6月中旬）
広島　　　19℃（＋3　6月上旬）
高知　　　20℃（＋2　6月中旬）
福岡　　　20℃（＋2　6月中旬）
鹿児島　　22℃（＋2　6月下旬）
那覇　　　24℃（＋1　6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　25℃（＋4　7月中旬）
仙台　　　29℃（±0　真夏並み）
新潟　　　30℃（＋4　7月下旬）
東京都心　29℃（±0　7月上旬）
名古屋　　32℃（＋1　7月下旬）
大阪　　　31℃（＋1　7月上旬）
広島　　　30℃（＋1　7月上旬）
高知　　　28℃（-1　6月下旬）
福岡　　　31℃（＋2　7月中旬）
鹿児島　　28℃（-3　6月下旬）
那覇　　　29℃（＋1　6月上旬）

■全国の週間予報

沖縄は、台風6号の影響で、6月1日から2日にかけて雨や風が強く、大荒れとなるでしょう。記録的な大雨や暴風となるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。西日本も、1日はしだいに雨が降り出す見込みです。

東日本と北日本は、晴れてさらに気温が高くなり、札幌は30℃、福島では35℃まで上がるでしょう。熱中症に十分注意が必要です。

2日は、雨の範囲が東日本にも広がり、3日は九州から東北で広く雨となるでしょう。西・東日本にも台風が近づき、大荒れとなる所がありそうです。

4日も関東から東北は雨が降る見込みで、荒れた天気が続くでしょう。最新の台風情報を確認し、早めに台風への備えをして下さい。