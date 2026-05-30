■全国の31日（日）の天気

高気圧に覆われ、西日本から北日本は、広い範囲で晴れるでしょう。お出かけ日和になりそうです。ただ、関東北部や九州の一部でにわか雨がありそうです。沖縄は、雲が広がり、雨の降る所があるでしょう。また、台風6号の北上に伴い、海では波が高くなりそうです。最低気温は九州から関東で20℃くらいの所が多いでしょう。

最高気温は九州から東北で30℃前後の所が多く、日田（大分）は35℃、久留米（福岡）と佐賀は34℃、福島や鳥取で33℃などと予想されています。こまめに水分を補給し、室内では無理せずエアコンを使用するなど、熱中症対策を心がけて下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 14℃（±0 6月中旬）

仙台 16℃（＋1 6月中旬）

新潟 17℃（＋3 6月上旬）

東京都心 20℃（＋1 6月下旬）

名古屋 20℃（＋4 6月中旬）

大阪 20℃（＋3 6月中旬）

広島 19℃（＋3 6月上旬）

高知 20℃（＋2 6月中旬）

福岡 20℃（＋2 6月中旬）

鹿児島 22℃（＋2 6月下旬）

那覇 24℃（＋1 6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 25℃（＋4 7月中旬）

仙台 29℃（±0 真夏並み）

新潟 30℃（＋4 7月下旬）

東京都心 29℃（±0 7月上旬）

名古屋 32℃（＋1 7月下旬）

大阪 31℃（＋1 7月上旬）

広島 30℃（＋1 7月上旬）

高知 28℃（-1 6月下旬）

福岡 31℃（＋2 7月中旬）

鹿児島 28℃（-3 6月下旬）

那覇 29℃（＋1 6月上旬）

■全国の週間予報

沖縄は、台風6号の影響で、6月1日から2日にかけて雨や風が強く、大荒れとなるでしょう。記録的な大雨や暴風となるおそれがあり、厳重な警戒が必要です。西日本も、1日はしだいに雨が降り出す見込みです。

東日本と北日本は、晴れてさらに気温が高くなり、札幌は30℃、福島では35℃まで上がるでしょう。熱中症に十分注意が必要です。

2日は、雨の範囲が東日本にも広がり、3日は九州から東北で広く雨となるでしょう。西・東日本にも台風が近づき、大荒れとなる所がありそうです。

4日も関東から東北は雨が降る見込みで、荒れた天気が続くでしょう。最新の台風情報を確認し、早めに台風への備えをして下さい。