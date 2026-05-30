女優の大村彩子（41）が出演中の縦型ショートドラマアプリBUMPで配信されている「ママの毒」で、中学受験を控える息子に過剰な愛情を注ぐ母親役を熱演している。私生活でも母親である大村は「自身の私生活とは180度違う母親像を演じるのに不安があった」とスポニチ本紙の取材に明かした。

同作は「教育虐待」という社会的なテーマの作品。夫を亡くしたシングルマザーが、中学受験を控える息子への異常なまでの愛情と期待が、狂気的な感情へと変わってしまう。作中での「全部あなたのため」という言葉で、息子を追い詰めてしまう。

そんな愛ゆえに自分自身や周囲を追い詰めていく姿を演じる上で、意識したのは「根底には息子への愛がある」ということだった。「台本をもらって監督と話したのは大きすぎる愛で狂ってしまったけど、本当は穏やかで優しいお母さんがプレッシャーで様子がおかしくなってしまうことでした。回を追うごとにおかしくなってしまいますが、“愛しているから”ということに立ち返りながら臨みました」と明かした。

自身は8歳からモデルとして活動を始め、フジテレビドラマ「みにくいアヒルの子」（96年放送）などに出演してきた。それだけに重いテーマの撮影において、息子役を演じる加藤庵次（13）にも気を配る。「監督からは“引っ張ってください”って発破をかけられたけど、加藤くんはすごく物おじをしない子で、逆に助けられました」と語る。2人でのシーンも多く現場で交わす言葉も増え、「ラーメンの話をしたり、好きなお店を教えたり。私が子役の時に先輩方が作ってくれたやりやすかった環境を意識しながらやっていました」と自身の経験を踏まえて作りあげた。

そんな経験もあり、私生活でも母親の大村にとっては自身の子育てを振り返るきっかけにもなった。「この役を演じてから自分の娘に対して、“今の言い方はきつかったかな。感情の入った叱り方をしてしまったな”と思うことがあります。演じた役も気づかないうちにおかしくなっていく恐怖があるママだったので、客観的に立ち返る時間が大事だと思いました」と学びになったことを明かした。

私生活では、演じた母親とは「180度違う」育て方だという大村。ママ友からは「絶対言わないことを言っている」「普段あんな大きい声が出るんだ」と驚きながら楽しんでもらえたという。短期間で大量のセリフを撮影する縦型ドラマの現場は、まさにジェットコースターのような濃密さ。その中で大村は、母として、俳優として、新たな顔を見せている。