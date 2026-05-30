◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク４―２広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）

広島がともに球団ワーストの交流戦開幕５連敗＆敵地ソフトバンク戦９連敗を喫した。２度のリードを守れず、借金は今季ワースト更新の１１。ビジターのソフトバンク戦で勝ったのは１８年６月１７日が最後で、２１年６月９日から１分けを挟み９連敗となった。

先発・森下は５回２失点。１点リードの２回に同点の押し出し四球、打線が勝ち越した直後の３回には柳田に同点ソロを献上した。６回には２番手・塹江が先頭打者に四球を与えてから２失点で、勝ち越しを許した。

打線は坂倉が初回に先制打、３回に同点打と２打席連続タイムリーで２点を奪ったが、４回以降は得点を奪えなかった。中日もオリックスに敗れたため、セ・リーグ最下位への転落は免れた。

以下は新井監督の主な一問一答。

―打線は４番坂倉の前に好機をつくり、序盤に２得点

「サク（坂倉）はいいバッティングだった」

―スタメンの意図。機動力を使いたかった

「そう」

―今後も打線を組み替えながらやっていく

「いつも通り。色々考えてやりたい」

―先発・森下は三振は多かったが、球数がかさんだ

「強力な打者が多いので。粘り強く投げた」

―同点の６回は塹江

「打線の並びを見ながらだったけど…。点を取られるなとは言わないけど、取られ方が（良くなかった）。いきなり先頭バッターにストレートのフォアボールは、点を取られたというより内容的に（良くなかった）」

―まずはあした１つ勝って流れを変えたい

「そうだね。あした、頑張りたい」