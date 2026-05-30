【日本ダービー（東京優駿）】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！前走皐月賞9着以下、新格言！ダービー馬はダービーに出ていた馬から、6番人気から10番人気の3着狙い』
【日本ダービー（東京優駿）】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード｜https://youtube.com/9SU_KKyb49s
テレビ東京・冨田有紀アナから『第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第93回日本ダービー（東京優駿）（GI）枠順
2026年5月31日（日）2回東京12日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ライヒスアドラー（牡3 佐々木大輔）
1-2 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）
2-3 ケントン（牡3 丹内祐次）
2-4 アルトラムス（牡3 横山武史）
3-5 バステール（牡3 川田将雅）
3-6 コンジェスタス（牡3 西村淳也）
4-7 メイショウハチコウ（牡3 M.ディー）
4-8 ショウナンガルフ（牡3 浜中俊）
5-9 アウダーシア（牡3 D.レーン）
5-10 ジャスティンビスタ（牡3 坂井瑠星）
6-11 リアライズシリウス（牡3 津村明秀）
6-12 アスクエジンバラ（牡3 岩田康誠）
7-13 パントルナイーフ（牡3 C.ルメール）
7-14 ゴーイントゥスカイ（牡3 武豊）
7-15 フォルテアンジェロ（牡3 荻野極）
8-16 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）
8-17 ロブチェン（牡3 松山弘平）
8-18 エムズビギン（牡3 F.ゴンサルベス）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。