【Ｂリーグ】Ｂ２静岡の大石ＡＣが契約満了　チーム創設期からの功労者来季はＵ１８のＡＣに就任　

Ｂ２ベルテックス静岡は３０日、大石慎之介アシスタントコーチ（ＡＣ、３８）との契約が２０２５―２６シーズンで満了となり、トップチームを退団、同年７月より同チームＵ１８のＡＣに就任することが決まったと発表した。２０３０年のプレミア参入を目指すチームは今後を見据え、課題でもあるユース、スクール部門の拡充を狙って創設期からベルテックスを支えてきた大石ＡＣに、未来のトップ選手育成を託すこととなった。

現在チームは浜松市内でのスクール開校に向けて準備を進めている段階で、浜松校のコーチも大石ＡＣが担当する予定だという。

「この度、トップチームのアシスタントコーチを退団し、ベルテックス静岡Ｕ１８のコーチに就任することになりました。

まずは、今シーズンどんなときも支えてくださったブースターの皆さま、スポンサーの皆さま、そしてクラブに関わる全ての皆さまに心より感謝申し上げます。苦しい時期が多かったですが、皆さまと共に戦えた時間はかけがえのない財産です。

トップチームでは、チームが何もない状態から始まり、Ｂ３参入、Ｂ２昇格、引退、アシスタントコーチと、毎年本当に多くの経験をさせていただきました。その中で出会えた選手、スタッフ陣、フロントスタッフの方々には感謝しかありません。そして今回、Ｕ１８カテゴリーで新たな挑戦をさせていただく決断をしました。

新ＨＣであるジョン・パトリックさんはプロ選手への指導だけでなく、育成年代の指導や選手育成においても素晴らしい実績と哲学を持っているコーチです。トップチームとしっかりと連携をして、彼から多くのことを学び、吸収しながら、自分自身も成長していきたいと思っています」と、コメント。