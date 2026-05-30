◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

序盤に効果的な攻撃を見せた巨人が、日本ハムに連勝した。３回までに４点を奪って主導権を握ると、上半身のコンディション不良で今季初登板初先発となった西舘勇陽投手は６回無失点、自己最多８奪三振の快投で待望の今季初勝利。終盤に救援陣が３点を失ったが逃げ切り、５月は先制すれば１０連勝となった。

西舘のヒーローインタビュー一問一答は以下。

−今シーズン初登板で無失点投球

「野手の皆さんが牽制してくれたので、ストレート先行で、しっかり投らげれて良かったです」

ー今季初登板が今日になった。どんな気持ちで試合に

「今ここで投げられてるのも、トレーナーさんのおかげであったりとか、ようやく１軍の舞台で投げることができて、本当に良かったです」

−６回無失点を振り返って

「キャッチャーの岸田さんがすごい盛り上げてくれてたので、そのおかげで投げることができましたし、ファンの人たちの声援もすごい近くから聞こえてたので、そのおかげでなんとかピンチも乗り越えて投げ切ることができて、良かったです」

−打線の援護も

「長打もすごい出ますし、すごい頼もしいなと」

−たくさんジャイアンツファンが駆けつけた

「マウンドでも聞こえてましたし、そのおかげでピンチも乗り越えて投げられた。明日も試合あるので、よろしくお願いします」

−何か北海道グルメは？

「お寿司とか、生もの食べたいですけど、試合当日は前日だったので、今日はいっぱい食べたいなと思います」

−あすは竹丸投手で３連戦は同級生のリレー

「同級生でローテを組んでることもすごい嬉しいですし、明日もたぶん勝ってくれると思うので、また応援よろしくお願いします」