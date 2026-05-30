◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）

スポーツ報知評論家の金村義明氏が薄氷を踏む白星で連勝した阪神の攻撃に疑問を投げかけた。９回のチャンスは代打を使ってでも、勝負を仕掛けるべきだったと指摘した。

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阪神は強風が吹きつける厳しい条件でよく競り勝った。特に１点差に迫られた８回に、なおも１死一、二塁から岩崎がポランコ、安田を三振に抑えたのが大きかった。ロッテベンチを見れば、まだソトが残っていた。右の強打者を出されていたら怖かっただけに、相手の采配に助けられた一面もある。

代打と言えば、阪神も勝負をかけていいシーンがあった。９回の攻撃で立石の四球と高寺の犠打で１死二塁をつくったが、坂本と熊谷が立て続けに凡退。熊谷は３回のセーフティーバントが見事だったし、守備面でも成長著しいが、打撃内容は決して良くなかった。とっておきの切り札がいる状況ではないが、木浪や小幡を送り出した方が、相手ベンチも嫌だったのではないか。

阪神は交流戦を３連敗でスタートしたが、高橋と村上の登板日できっちり連勝して盛り返した。３１日も才木が投げるし、分がいいと言える。低調だった攻撃陣も、佐藤と森下の打球はえげつないし、やはり両主砲が目覚めたら迫力がある。パ・リーグ相手にも圧倒できるだけの戦力が整っていると感じる。（スポーツ報知評論家）