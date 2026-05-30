■これまでのあらすじ

義母から結婚式に参列した友人たちのために食事会を開くように言われた香奈。ローストビーフを用意するように頼まれ、香奈なりに役に立とうと奮起する。そして当日、義母が合鍵で勝手に部屋にやって来た。さらに食事会だというのに夫は外出すると言い出して…。



食事会の時間になっても、誠一さんは外出から戻ってはきませんでした。不安はありましたが、お義母さんがいるから大丈夫…そう思っていました。

お義母さんはお客さんを出向かえるなり開口一番、「嫁があまり気が回らないものだから」と私のダメっぷりをチクリ。でも、反論はできませんでした。だって、私は本当に何もできない嫁だから…。頑張って作ったポテトサラダも、お客さんの口には合わなかったみたいです。さらには、なぜかお義母さんが手作りのローストビーフを出してきて…！どういうこと？私、頼まれたから作ったのに…お義母さんの得意料理なの？…最初から、こうするつもりだった…ってこと…？

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

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脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)