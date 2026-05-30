◇交流戦 オリックス3―1中日（2026年5月30日 京セラD大阪）

4月5日の日本ハム戦以来、今季2度目の3番に座ったオリックス・紅林がきっちり仕事を果たした。

初回1死二塁の先制機。カウント1―1から大野のツーシームを完璧にとらえて左翼席は運んだ。終わってみれば決勝点となる先制2ラン。6本塁打はチームトップとなり、3回2死からは右前打も放ってマルチ安打の活躍だった。

「あまり対戦しないピッチャーだったので。見て入るよりも打って、合わせていこうと思ったのがいい方向に出たと思います」

オープン戦の不調を経て、シーズンを開幕しても低空飛行が続いてきた。4月終了時の打率は・190。原因を考えに考え抜く中で、一つの答えにたどり着いた。

「こう見えてわりと考えちゃうタイプなんで。自主トレでやってきたことを出そう、とか3、4月は自分で考えすぎて体が動かなかった。相手も崩しにくるので、ある程度決めたことだけをやるようにしました」

原点回帰に伴い、結果が出始めた。「最近は状態も上がっている」と見た岸田監督は、交流戦開幕から29日までの3試合は4番に抜擢。主砲の太田を故障で欠く中、この日の価値あるひと振りには「完璧だったと思います」と称えた。

4番を経験したことには「成績的には全然なんですけど“4番ショート紅林”っていうのを自分に酔ってやれてるんで。まあ変えずに、いい意味で」と笑わせたが、盟友の宮城に山下が肘のトミー・ジョン手術を受け今季中の復帰が絶望となっている。

「背負うほどは思ってやってないですけど、やりたくてもできない人がいると思うので。そういう人のためにも今年頑張って優勝して。一緒にまた頑張りたいと思っています」

この勝利で5月のチームは12勝12敗の五分に持ち込んだ。31日のラストゲームも勝って6月戦線に乗り込んでいく。