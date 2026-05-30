パートナーが「最近、一緒に寝てくれない…」きっかけは“いびき”だった 手軽に試しやすい対策グッズ
「疲れている日は絶対いびきをかくらしい」「旅行やお泊まりで気を使う」など、いびきの悩みは、自分では気づきにくい一方で、家族や周囲との“睡眠環境”に影響しやすいもの。最近は、口閉じテープや鼻呼吸サポート、横向き寝をサポートする枕など、手軽に試しやすいいびき対策グッズが人気を集めている。
【写真】「最近ちょっと気になる…」睡眠環境を見直したくなる“いびき対策グッズ”
■“寝る環境”から見直したい 手軽に試しやすいいびき対策グッズ
【1】「まずは貼るだけから試したい人に」口呼吸を防ぎやすい“すやピタ”
就寝時に口元へ貼ることで、鼻呼吸をサポートする口閉じテープ。いびき対策グッズの中でも“まず試しやすい”アイテムとして人気を集めている。
「疲れている日に口が開いてしまう」「朝起きるとのどが乾燥している」という人にも使いやすく、貼るだけで取り入れやすいのも特徴。旅行や出張にも持っていきやすく、“まずは睡眠環境を見直したい”人にも向いていそうだ。
【2】「朝ののど乾燥が気になる人にも」やさしい貼り心地の“ナイトミン 鼻呼吸テープ”
口呼吸を防ぎながら、睡眠時ののどや口の乾燥対策にもつながる人気アイテム。ドラッグストアなどでも見かけやすく、定番感のあるいびき対策グッズとして知られている。
肌にやさしいタイプで、テープ系を初めて使う人でも取り入れやすいのが特徴。「朝起きると口の中がカラカラ」「寝ている間に口が開いている気がする」という人にも選ばれているようだ。手軽に試しやすく、まずは日常の睡眠環境から見直したい人にもよさそうだ。
【3】「寝姿勢から見直したい人に」横向き寝をサポート“スリープバンテージ”
横向き寝をサポートする形状が特徴の枕。いびき対策グッズというとテープ系をイメージする人も多いが、最近は“寝姿勢”から見直したい人にも注目されている。
横向きで寝やすい設計になっており、「仰向けだといびきをかきやすい気がする」「隣で寝る家族を気にせず眠りたい」という人にも取り入れやすそう。睡眠環境そのものを見直したい人や、毎日の寝苦しさが気になる人にも向いていそうだ。
■“別々で寝る前に”見直したい睡眠環境
いびき対策というと、以前は専用機器や本格的なケアをイメージする人も多かったが、最近は「まずはできることから試したい」という人が増えているようだ。特に、口閉じテープや鼻呼吸サポートなどは、取り入れやすさから人気を集めている。
また、「家族に指摘されて気になった」「旅行や帰省前に見直したい」といった理由から、睡眠環境を整える目的で選ぶ人も少なくない。暑さや疲れで寝苦しさを感じやすい時期だからこそ、まずは無理なく続けやすいアイテムから取り入れてみるのもよさそうだ。
いびきの悩みは、自分では気づきにくい一方で、家族やパートナーとの睡眠環境にも影響しやすいもの。最近は、貼るだけで使えるテープや、寝姿勢をサポートする枕など、手軽に取り入れやすいアイテムも増えている。
「まずはできる範囲で見直したい」「隣で寝る人に気を使わず眠りたい」という人は、睡眠環境を整えるきっかけとして取り入れてみるのもよさそうだ。
【写真】「最近ちょっと気になる…」睡眠環境を見直したくなる“いびき対策グッズ”
■“寝る環境”から見直したい 手軽に試しやすいいびき対策グッズ
【1】「まずは貼るだけから試したい人に」口呼吸を防ぎやすい“すやピタ”
就寝時に口元へ貼ることで、鼻呼吸をサポートする口閉じテープ。いびき対策グッズの中でも“まず試しやすい”アイテムとして人気を集めている。
【2】「朝ののど乾燥が気になる人にも」やさしい貼り心地の“ナイトミン 鼻呼吸テープ”
口呼吸を防ぎながら、睡眠時ののどや口の乾燥対策にもつながる人気アイテム。ドラッグストアなどでも見かけやすく、定番感のあるいびき対策グッズとして知られている。
肌にやさしいタイプで、テープ系を初めて使う人でも取り入れやすいのが特徴。「朝起きると口の中がカラカラ」「寝ている間に口が開いている気がする」という人にも選ばれているようだ。手軽に試しやすく、まずは日常の睡眠環境から見直したい人にもよさそうだ。
【3】「寝姿勢から見直したい人に」横向き寝をサポート“スリープバンテージ”
横向き寝をサポートする形状が特徴の枕。いびき対策グッズというとテープ系をイメージする人も多いが、最近は“寝姿勢”から見直したい人にも注目されている。
横向きで寝やすい設計になっており、「仰向けだといびきをかきやすい気がする」「隣で寝る家族を気にせず眠りたい」という人にも取り入れやすそう。睡眠環境そのものを見直したい人や、毎日の寝苦しさが気になる人にも向いていそうだ。
■“別々で寝る前に”見直したい睡眠環境
いびき対策というと、以前は専用機器や本格的なケアをイメージする人も多かったが、最近は「まずはできることから試したい」という人が増えているようだ。特に、口閉じテープや鼻呼吸サポートなどは、取り入れやすさから人気を集めている。
また、「家族に指摘されて気になった」「旅行や帰省前に見直したい」といった理由から、睡眠環境を整える目的で選ぶ人も少なくない。暑さや疲れで寝苦しさを感じやすい時期だからこそ、まずは無理なく続けやすいアイテムから取り入れてみるのもよさそうだ。
いびきの悩みは、自分では気づきにくい一方で、家族やパートナーとの睡眠環境にも影響しやすいもの。最近は、貼るだけで使えるテープや、寝姿勢をサポートする枕など、手軽に取り入れやすいアイテムも増えている。
「まずはできる範囲で見直したい」「隣で寝る人に気を使わず眠りたい」という人は、睡眠環境を整えるきっかけとして取り入れてみるのもよさそうだ。