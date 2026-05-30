ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「俺の実家に1週間行っちゃう？」妻「え!? それはちょっと…」義実… 夫「俺の実家に1週間行っちゃう？」妻「え!? それはちょっと…」義実家帰省にトラブル発生！ 一番妻が嫌だったのは夫の許しがたい行動とは 夫「俺の実家に1週間行っちゃう？」妻「え!? それはちょっと…」義実家帰省にトラブル発生！ 一番妻が嫌だったのは夫の許しがたい行動とは 2026年5月30日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ あなたが手配し忘れたオムツと椅子を買いに行ってたんですけど…。もろもろ2時間以上かかったんですよ？ 人に尻ぬぐいさせといて、先に食べてるんじゃねー!! って感じですよね。そして夫の自由すぎる言動は、翌日以降も止まらなくて…!?>>【まんが】実家で子どもに戻る夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】実家で子どもに戻る夫 親友の優しさに涙…帰宅5秒で見た“最悪の光景”とは？【裏切りには代償を Vol.96】 普段は他人扱いなのに？困った時だけ“おねえちゃん”…図々しすぎる【私が義妹と縁を切った理由 Vol.132】