31日は全国的に晴れ 紫外線対策を万全に 沖縄は台風への備えを

あすは高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。日差しが強いので、紫外線対策を万全にしてお過ごしください。

【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！

本州付近は、各地で風も弱いですが、北海道や南西諸島では、風の強まる所がありそうです。沖縄は、週明けにも台風が接近する見込みですので、あすのうちに台風への備えを進めてください。

【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！

西日本〜東北にかけて厳しい暑さに

あすの気温です。西日本から東北にかけて、30℃以上の真夏日になるところが多く、厳しい暑さとなるでしょう。特に、日本海側で気温が上がりやすく、金沢は31℃、富山や鳥取では33℃まで上がる見込みです。湿度は低くカラッとした暑さの所が多いですが、水分補給をこまめにするなど、熱中症にご注意ください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：18℃

青森 ：28℃ 盛岡：28℃

仙台 ：29℃ 新潟：30℃

長野 ：29℃ 金沢：31℃

名古屋：32℃ 東京：29℃

大阪 ：31℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：32℃

高知 ：28℃ 福岡：31℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

沖縄 6月1日（月）〜2日（火）にかけて台風6号直撃の見込み

週間予報です。沖縄は、月曜日から火曜日にかけて、台風6号が直撃する見込みです。その後、台風の北上に伴って、火曜日から水曜日は西日本で大荒れの天気となるでしょう。関東も、水曜日から木曜日は大雨や暴風に警戒が必要です。

【台風はいつどこに？】台風6号の進路をCGで確認！

【CGで見る】

▼6月1日（月）の雨と風の予想シミュレーション

▼6月2日（火）の雨と風の予想シミュレーション

▼6月3日（水）の雨と風の予想シミュレーション