ニュース番組『わたしとニュース』に漫画家の瀧波ユカリ氏が出演。その際に着用していた斬新なデザインの衣装が注目を集めた。

【映像】リアルな牡蠣がデザインされた斬新衣装

この日、瀧波氏が着用していたのは、巨大でリアルな牡蠣が胸元にデザインされた黒いハイネックのトップス。番組が始まると、視聴者からは「服それ牡蠣、？」「牡蠣が気になって話が入ってこない」「牡蠣柄…」「シュール」「タマゴだと思ってた」などと様々なコメントが寄せられた。

これを聞いた瀧波氏は「牡蠣です。美味しそうですよね。同じ柄が背中にも入っているんです。もう本当にすごく気に入っていて、みんなに『牡蠣だ、牡蠣だ』と言われるんですよ」と語った。

「居酒屋で女が集まってするような会話だな」というコメントには「居酒屋で女が集まって話している内容をこの人は知らない。普通に政治の話してますからね。ナメてんなって思いますよね」「居酒屋で女はくだらない事話しているって思うのかもしれないけど、居酒屋に誘ってもらえない人からすればそういう風に感じるのかなって思う。牡蠣食べながら一緒に政治談議しましょ」とユーモアを交え応戦した。

（『わたしとニュース』より）